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Поклонники осудили телеведущую утреннего шоу за фото топлесс
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Поклонники осудили телеведущую утреннего шоу за фото топлесс 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Работающая на Первом канале телеведущая Мария Ким разместила у себя в Instagram фотографию, на которой она загорает топлес, после чего ее подписчики раскритиковали подобный поступок. Несмотря на то, что женщина прикрыла самые интимные зоны, пользователи сервиса выразили негодование, отметило агентство «Ридус».
Под размещенным изображением появились комментарии, указывающие на то, что знаменитой персоне не следует вести себя подобным образом. Однако, среди отметившихся под постом, нашлись и те, кто не увидел в снимке ничего, что выходило бы за рамки общественного приличия.
Ромашки спрятались… А как у вас там с лютиками? %F0%
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Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)
12 Апр 2018 в 11:07 PDT  Марина Ким ведет телепередачу «Доброе утро», начиная с 2014 года. Несколько раз она выступила комментатором Первого канала во время трансляций первомайских торжеств, а в начале текущего года присутствовала на экономическом форуме в Давосе в качестве корреспондента.
Обнаженные снимки знаменитостей вызывают бурные обсуждения в Сети и нередко приводят к скандалам. В марте мы сообщали о том, как хакеры слили в интернет снимки Меган Маркл, которая загорала топлес на пляже.
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