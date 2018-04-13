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Стало известно, где много просрочки во Владивостоке
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Стало известно, где много просрочки во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Бдительные жители Владивостока обнаружили много просроченной продукции на одном из рынков города, сообщает PRIMPRESS.
«Сейчас проходили через Баляевский рынок, и там продают просроченную продукцию (рожки, кофе, киндеры-сюрпризы, «Сникерсы» и т.д.). Будьте внимательны», — пишут горожане в группе revizor_vdk.
На фотографиях, выложенных в группе, видно, что срок годности многих товаров истек в январе этого года, а некоторые просрочены аж на 9 месяцев.
Впрочем, в комментариях к посту пользователи не удивились этой новости: «Ой, как неожиданно, просрочка на рынке!» Кто-то из юзеров попытался воспринять информацию с позитивом: «Малышева сказала, что макароны и шоколад можно просроченными есть».
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