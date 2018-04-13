Белый дом назвал увольнение главы ФБР одним из величайших достижений Трампа

"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана. Американский народ видит наглую ложь человека, который сам признался в том, что является источником утечки информации", — сказала она.

Сандерс назвала книгу экс-главы ФБР «плохо проделанным пиар-трюком, отчаянно» предпринятым для «реабилитации своей подмоченной репутации». Она считает, что Коми решил опубликовать свои мемуары с целью «получить больше денег на свой банковский счет». Саму книгу пресс-секретарь назвала «достойной секции уцененных товаров в отделе фантастической литературы». В свою очередь Трамп в пятницу вновь обрушился с критикой на Коми, напомнив, что тот лгал под присягой и допускал утечки.

Коми в своих мемуарах, которые будут опубликованы на будущей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и приводит подробности своих бесед с ним. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press, получившее копию мемуаров под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Экс-глава ФБР называет Трампа нечестным человеком, а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом» и основанный на ожидании «личной преданности».