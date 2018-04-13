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Во Владивостоке рушится подпорная стена на Всеволода Сибирцева — жители
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Во Владивостоке рушится подпорная стена на Всеволода Сибирцева — жители 

Prim.News 2 часа назад
Об этом стало известно еще в начале апреля.
Жители Владивостока через инстаграм-паблик dps.control поделились информацией о том, что подпорная стена на улице Всеволода Сибирцева у дома №16 разрушается.
«Штукатурка падает на головы прохожим и на припаркованные авто», — говорится в сообщении.
Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)
12 Апр 2018 в 4:39 PDT  Примечательно, что ранее об ухудшении состояния подпорной стены еще 3 апреля сообщило «Общественное телевидение Приморья». «Проходящие мимо люди жалуются, что ходить вдоль конструкции с каждым днём становится всё опаснее. Всё это происходит фактически в самом центре Владивостока. Место, которое могло быть туристическим маршрутом, больше похоже на задворки какого-то промышленного центра. Невооруженным глазом видно, что здесь сложно будет обойтись без капитального ремонта».
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