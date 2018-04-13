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Итальянские археологи нашли скелет древнего «киборга»
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Итальянские археологи нашли скелет древнего «киборга» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Скелет древнего мужчины, обнаруженного на севере полуострова, вместо одной руки имеет нож.
На севере Италии археологи обнаружили необычную находку: скелет мужчины с ножом вместо руки. Об этом сообщает Sciencealert.
По мнению ученых, останки относятся к VI-VIII векам нашей эры. Мужчине на момент смерти было 40-50 лет, но самое необычное то, что вместо правой руки у умершего — нож.
«Вероятно, конечность ампутировали по медицинским показателям или мужчина сломал ее во время падения», — предположила археолог Ильяна Микарелли.
В исследовании, опубликованном археологами, сам факт, что мужчина выжил после столь сложной операции в эпоху, когда и понятия не имели об антибиотиках, назван удивительным.
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