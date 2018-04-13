К лету готова! Пышнобедрая Кайли Дженнер впервые после родов обнажила тонкую талию и стройные ноги 

Кайли больше не прячет фигуру в мешковатые худи и спортивные брюки: в stories своего Instagram младшая сестра Ким Кардашьян показала поразительно тонкую талию на видеоселфи, а еще опубликовала фото с прогулки с маленькой дочерью Сторми. Стройные ноги и мини-платье, обтянувшие супер-аппетитные бедра — да, такую Кайли мы знаем и любим!
Кстати, именно Кайли стала первой из семейства Кардашьян-Дженнер, кто официально подтвердил рождение первенца у Хлои Кардашьян. 33-летняя Хлоя родила малышку 12 апреля почти сразу после обнаружившейся измены ее бойфренда Тристана Томпсона. Как зовут девочку, пока неизвестно.
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Фото:Instagram