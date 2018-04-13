Золотому iPhone X быть. FCC подтвердило

FCC подтвердилоМы уже долгое время обсуждаем грядущий iPhone X в цвете Blush Gold. Кажется, он уже вовсю готовится к релизу.

FCC (Федеральная комиссия по связи) подтвердила этот факт.