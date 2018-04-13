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Госдеп об идее саммита США-КНДР в России: пока не определились с местом
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Госдеп об идее саммита США-КНДР в России: пока не определились с местом
РИА Новости
47 минут назад
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РИА НОВОСТИ
.
ГОСДЕП
ОБ ИДЕЕ ПРОВЕСТИ САММИТ США-КНДР В
РОССИИ
: МНОГИЕ СТРАНЫ ХОТЯТ ЕГО ПРИНЯТЬ, НО МЫ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С МЕСТОМ
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