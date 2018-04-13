О чем повествует туристам конфессиональный облик Беларуси

Именно эта духовная диффузия, сохранившаяся и в нашем столетии во многих белорусских уголках, привлекает своей уникальной летописью зарубежных паломников и туристов, полагает один из руководителей республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Скворчевский.

Давая экспертную оценку и прогноз развитию отрасли на ближайшую перспективу на выездном заседании координационного совета по туризму в белорусской столице, Скворчевский, которого цитирует сегодня БЕЛТА, отметил «повышенный интерес именно к религиозному туризму». Его проявляют не только жители республики, но и зарубежные гости, которых, по его словам, «увлекает уникальная ситуация, когда в одном городе, в пределах одного квартала порой соседствуют храмы различных конфессий: православные и католические, мечети и синагоги».

Это то, что формирует неповторимый портрет белорусских регионов. Традиции взаимопонимания и взаимопроникновения религий сейчас особенно созвучны идеям мира и гуманизма. В ходе экскурсии белорусы стараются эту очевидную истину донести до своих соседей на этой планете и обратить их внимание на уникальность содружества различных религий и епархий в одной стране. Говоря о популярных маршрутах, предлагаемых операторами в Минске , Дмитрий Скворчевский назвал наиболее часто посещаемые культовые объекты. Среди них Свято-Духов кафедральный собор, католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии и костел Святых Симеона и Елены, Храм Всех Святых. В число особо почитаемых у верующих путешественников святых мест, по оценке Скворчевского, включены Свято-Евфросиниевский монастырь в Полоцке , Свято-Успенский Жировичский монастырь и могилевский Свято-Никольский женский монастырь.

Минск, как и в целом Беларусь , многоконфессионален. Город разрастается на глазах, в том числе, и культовыми новостройками. Ведь в столице сегодня проживают представители 22 религиозных конфессий из 25, зарегистрированных в республике Союзного государства. По информации БЕЛТА, в РБ продолжается строительство 25 православных культовых комплексов и церквей, 10 римско-католических комплексов, церкви христиан веры евангельской «Вифания». Осуществляется реставрация фасадов зданий костела святого Святых Симеона и Елены. Финансирование этих объектов ведется из бюджетных средств города. Веротерпимость, по мнению туристического менеджера, породила еще одно уникальное, чисто белорусское явление — православную готику. Она радует глаз, когда смотришь на Сынковичскую церковь-крепость св. Михаила Архангела , Маломожейковский храм.

"Вглядываясь в их эклектический облик, бросается в глаза сочетание готических традиций, православных и позднего средневековья. То, чего нет ни в одной другой европейской стране. Вот почему эти храмы сегодня как магнитом притягивают к себе знатоков и любителей артефактов", — полагает Скворчевский.

Любопытными страницами истории религии наполнены и древние улицы украшения республики — Гродно . Здесь к услугам путешественников — два великолепных королевских замка и бывшая загородная резиденция последнего короля Речи Посполитой. В городе можно часами бродить под перезвон колоколов множества костелов и храмов. Украшением старины старожилы считают, в частности, и Коложскую церковь 12 века, старинную еврейскую синагогу, лютеранскую кирху и многочисленные монастыри. И, конечно, гордость города — Фарный костел.