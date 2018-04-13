Ещё
Автоматизированные фермы: как развивают животноводство в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автоматизированные фермы: как развивают животноводство в Армении 

Мир24 56 минут назад
В Армении нашли ответ на непростой вопрос: как развивать животноводство, если не хватает пастбищ и кормовой базы. В Вайодзорской области даже нашли способ сделать эту отрасль сельского хозяйства рентабельной. О внедрении современных технологий — корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мкртчян.
На ферме в Вайоцдзорской области автоматизировано все. В ухе каждой коровы — чип. В нем — информация о животном, она поступает в компьютер и там хранится. Система подсказывает ветеринару, когда нужно делать прививку и причину, по которой снизились надои. Программа регулирует и процесс репродукции.
«Вот смотрите, на табло автоматически пишется номер коровы, например, 9 номер дал 12 литров. Эта информация идет в компьютер. Если треснул сосуд и из вымени пошла кровь, то клапан перекрывается, и это молоко не идет в общую систему», — поделилась доярка Гаяне Степанян.
Вентиляционная система обеспечивает чистый воздух в коровнике и одинаковую температуру. Это важно для животных. Они приехали из Германии и очень чувствительны. На надои влияет качество корма, время и даже настроение сотрудников фермы. «Жирность нашего молока высокая — почти 5%. А жирность молока местных пород не дотягивает и 2%», — рассказал исполнительный директор животноводческой фермы Аркадий Мкртчян.
В качестве корма у этих коров — пророщенная пшеница. Недавно стали использовать метод гидропоники. Траты сократились в три раза, а надои увеличились вдвое.
«У нас в области мало пастбищ, нет территорий, чтобы выращивать кормовые. Так что гидропонный корм для нас — решение многих проблем. За семь дней из килограмма пшеницы мы получаем семь килограммов зеленой массы», — сказал исполнительный директор животноводческой фермы Аркадий Мкртчян.
Сейчас в планах фермеров закупить линию для упаковки молока. Расчеты показывают, что бизнес станет еще более рентабельным. Животноводство в Армении не является выгодной отраслью. Содержать стада могут лишь те хозяйства, где есть пастбища.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На «Северный полюс» Россия потратит 7 млрд рублей Шварценеггер после операции поблагодарил поклонников за поддержку Бердымухамедов поменял трех вице-премьеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»934
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ397
Россия отказывается от SWIFT520
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»270
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение