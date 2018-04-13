Автоматизированные фермы: как развивают животноводство в Армении

Армении нашли ответ на непростой вопрос: как развивать животноводство, если не хватает пастбищ и кормовой базы. В Вайодзорской области даже нашли способ сделать эту отрасль сельского хозяйства рентабельной. О внедрении современных технологий — корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мкртчян.

На ферме в Вайоцдзорской области автоматизировано все. В ухе каждой коровы — чип. В нем — информация о животном, она поступает в компьютер и там хранится. Система подсказывает ветеринару, когда нужно делать прививку и причину, по которой снизились надои. Программа регулирует и процесс репродукции.

«Вот смотрите, на табло автоматически пишется номер коровы, например, 9 номер дал 12 литров. Эта информация идет в компьютер. Если треснул сосуд и из вымени пошла кровь, то клапан перекрывается, и это молоко не идет в общую систему», — поделилась доярка Гаяне Степанян.

Вентиляционная система обеспечивает чистый воздух в коровнике и одинаковую температуру. Это важно для животных. Они приехали из Германии и очень чувствительны. На надои влияет качество корма, время и даже настроение сотрудников фермы. «Жирность нашего молока высокая — почти 5%. А жирность молока местных пород не дотягивает и 2%», — рассказал исполнительный директор животноводческой фермы Аркадий Мкртчян.

В качестве корма у этих коров — пророщенная пшеница. Недавно стали использовать метод гидропоники. Траты сократились в три раза, а надои увеличились вдвое.

«У нас в области мало пастбищ, нет территорий, чтобы выращивать кормовые. Так что гидропонный корм для нас — решение многих проблем. За семь дней из килограмма пшеницы мы получаем семь килограммов зеленой массы», — сказал исполнительный директор животноводческой фермы Аркадий Мкртчян.

Сейчас в планах фермеров закупить линию для упаковки молока. Расчеты показывают, что бизнес станет еще более рентабельным. Животноводство в Армении не является выгодной отраслью. Содержать стада могут лишь те хозяйства, где есть пастбища.

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