Вятичи: что нужно знать о коренных москвичах

Чтобы понять, какими были коренные москвичи, нужно представить вятичей. Это племя стало основой московского населения «первой волны». С вятичами далеко не все так просто. До конца даже неясно, кем они были: язычниками или иудеями.

От Вятко

Вятичи относились к одному из крупнейших на Руси восточнославянских племен, которые населяли нынешние Московскую, Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Воронежскую и Липецкую области с VIII по XIII века. Доподлинно известно, что вплоть до конца XI столетия вятичам удавалась сохранять собственную независимость.

Название племенного союза пошло от имени родоначальника племени — Вятко, или Вячко. В летописи описываются занятия народности земледелием и скотоводством. Последнее письменное упоминание о них датируется 1197 годом.

«Живые» деревья

Вятичи верили, что в каждом дереве заключена живая душа, поэтому породу древесины для своих срубов они подбирали с особой осторожностью. Считалось, что священные, проклятые и буйные деревья не подлежат использованию в домостроении, так как несут с собой несчастья. То же самое касалось и деревьев, «упавших на полночь», или упавших на север. Если дерево при срубе и падении касалось ветвями ближайших соседей, то оно вместе с «пострадавшими» считалось непригодным. Вятичи верили, что эти деревья могут стать причиной смерти жильцов. Бревна с сучками также не применялись в строительстве — считалось, что они приносят беды хозяину. В общем, вятичам было не так уж легко подобрать строительный материал для будущего дома.

Где строить дом?

Особое внимание уделялось выбору места для строительство будущего дома. Дело в том, что места, подобно деревьям, делились на счастливые и проклятые. Соорудил избу в проклятом месте — жди беды. К таким местам относились дороги, а также земли со стоявшими там ранее банями. В зону особой опасности также попадали земли с обнаруженными там костями, пролитой кровью, опрокинутым возом и следами от удара молнии.

Счастливыми местами были места обжитые, а также те, где скотина отдохнуть приляжет. Чтобы определить, пригодно ли место для строительства, применялись народные гадания. Так, в намеченное место будущий хозяин избы вечером насыпал по четырем углам кучки зерна. Если на утро все они оставались нетронутыми — значит, место верное и безопасное.

Болезни

По найденным останкам черепов археологи смогли восстановить не только внешний облик вятичей, но и выяснить, что они страдали от кариеса, о чем свидетельствуют их зубы. Кроме того, по останкам скелета и следам на костях ученые смогли определить, что восточнославянское племя было подвержено болезням позвоночного столба и соединительных хрящей, а также различным хондрозам и артрозам. Нередки были среди вятичей и доброкачественные и злокачественные опухоли, часто случались переломы и иные повреждения, а также анемия.

Вероисповедание

Считается, что до обращения вятичей в христианство святым Кукшей они были язычниками. Однако найденные в могилах украшения породили серьезные дискуссии по этому поводу — некоторые ученые говорят о том, что вятичи до крещения исповедовали иудаизм. Об этом свидетельствуют раскопанные височные кольца с шестиконечной звездой в качестве подвески. Как известно, именно шестиконечная звезда является иудейским символом. Ученые гадают, могли ли вятичи принять до крещения иудаизм или же найденные украшения никак с ним не связаны, поскольку других проявлений этого не отмечено. Однако вятичи — восточнославянские племена, откуда же тогда эта шестиконечная звезда, и что она могла означать? Дальнейшие исследования покажут.

Расовое смешение

Обнаруженные останки черепов в могильных курганах вятичей помогают понять, как выглядели эти люди. Выяснилось, что черты облика у них схожи с мордвой–эрзю— народностью, которая входила в финно–угорскую группу народов. К этой же группе относятся венгры, финны, эстонцы, марийцы, удмурты. Следовательно, можно предположить, что народности имеют схожие внешние черты из-за общих корней либо смешения.

Кроме того, при исследовании черепов оказалось, что у вятичей явно выступает верхняя губа. Это навело ученых на мысль, что вятичи могли смешиваться с людьми различных антропологических групп, о чем явно свидетельствует зубной прогнатизм (выступающие вперед челюсти). На основе полученных данных появилась версия, что в глубокой древности в ходе странствований либо уже во времена ведения оседлого образа жизни вятичи имели смешения с представителями негроидной расы.