В центре Волгограда смывают слои грязи с копий исторических решеток

Копии исторических решеток на проспекте Ленина отмыли от выросшего за зиму слоя грязи и пыли.

— Коммунальщики решили наконец разбавить унылый пейзаж и помыть пыльные ограждения, — рассказывает автомобилист Андрей Филатов . — Наросты грязи обдавали хорошим напором из шланга. Надеюсь, что после водных процедур решетка в очередной раз не покроется слоем ржавчины.

В прошлом году благоустройство проспекта Ленина также началось с хорошего «душа» для ржавых решеток. Обнажив ржавый металл, коммунальщики пообещали ошкурить и покрасить каждую секцию.

Спустя месяц на проспекте Ленина и впрямь запахло свежей краской — привести в порядок копии исторических решеток доверили осужденным из колонии-поселения.