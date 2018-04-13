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В центре Волгограда смывают слои грязи с копий исторических решеток
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В центре Волгограда смывают слои грязи с копий исторических решеток 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Копии исторических решеток на проспекте Ленина отмыли от выросшего за зиму слоя грязи и пыли.
— Коммунальщики решили наконец разбавить унылый пейзаж и помыть пыльные ограждения, — рассказывает автомобилист Андрей Филатов. — Наросты грязи обдавали хорошим напором из шланга. Надеюсь, что после водных процедур решетка в очередной раз не покроется слоем ржавчины.
В прошлом году благоустройство проспекта Ленина также началось с хорошего «душа» для ржавых решеток. Обнажив ржавый металл, коммунальщики пообещали ошкурить и покрасить каждую секцию.
Спустя месяц на проспекте Ленина и впрямь запахло свежей краской — привести в порядок копии исторических решеток доверили осужденным из колонии-поселения.
Ограда из дешевых сортов серого чугуна установлена на проспекте Ленина в Волгограде в октябре прошлого года. Уже к началу зимы она покрылась толстым слоем ржавчины, став ярко-ржавым символом центра города. О непростой судьбе исторических решеток, след которых обрывается в 2007 году, читайте в нашем специальном материале.
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