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Генсек ООН: в мире вновь идет холодная война
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Генсек ООН: в мире вновь идет холодная война 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Justin Lane/EPA-EFE  Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш констатировал, что международные отношения в мире вновь вернулись в состояние холодной войны. В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН Антониу Гутерриш отметил, что отличие новой холодной войны — в отсутствии каких-либо реальных каналов взаимодействиями между странами, которые позволили бы предотвратить дальнейшее обострение ситуации. «Ситуация на Ближнем Востоке находится в хаосе — в такой степени, что она стала угрозой для мира и безопасности на планете. Мы видим настоящий гордиев узел — линии разлома пересекают друг друга, создавая очень нестабильную ситуацию, сопряженную с рисками эскалации, разделения и раскола, которые имеют серьезные региональные и глобальные последствия. Мы видим множество расхождений. Эта ситуация напоминает холодную войну. Точнее, не просто напоминает — холодная война вернулась с удвоенной силой, но с отличиями. Защитные механизмы, которые раньше позволяли контролировать риски эскалации, сегодня больше не существуют».
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