Генсек ООН: в мире вновь идет холодная война

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН Антониу Гутерриш отметил, что отличие новой холодной войны — в отсутствии каких-либо реальных каналов взаимодействиями между странами, которые позволили бы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Ситуация на Ближнем Востоке находится в хаосе — в такой степени, что она стала угрозой для мира и безопасности на планете. Мы видим настоящий гордиев узел — линии разлома пересекают друг друга, создавая очень нестабильную ситуацию, сопряженную с рисками эскалации, разделения и раскола, которые имеют серьезные региональные и глобальные последствия. Мы видим множество расхождений.

Эта ситуация напоминает холодную войну. Точнее, не просто напоминает — холодная война вернулась с удвоенной силой, но с отличиями. Защитные механизмы, которые раньше позволяли контролировать риски эскалации, сегодня больше не существуют». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]