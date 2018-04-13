Дегазацию «Ядрово» проведут с помощью уникальной технологии прокалывания ститчерами. Что это такое?

В пятницу, 13 апреля, грузовики с голландским оборудованием для дегазации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе выехали из Нидерландов . Проект, который реализуют на подмосковной свалке, — уникален. Его главное отличие — в скорости, с которой получится ликвидировать неприятный запах. При работах специалисты будут использовать такую уникальную разработку, как ститчеры. «360» разобрался, в чем особенность этой технологии.

Коммерческий директор голландской корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс заявил, что территория мусорного полигона «Ядрово» будет проткнута до основания ститчерами. Это особая разработка компании. Говоря простыми словами, ститчеры — это гигантские иглы, с помощью которых в земле будут совершены глубокие проколы, через которые свалочный газ удастся вывести из-под земли наружу.

Процесс движения аппаратов, оснащенных этими инструментами, напоминает движение иглы в швейной машине. Важно, чтобы отверстия были проделаны на одинаковом расстоянии друг от друга. Работа ститчерами — один из самых важных этапов дегазации.

Основное отличие нашей технологии в том, что мы делаем частые проколы в земле. За счет этого в теле полигона лучше идет биореакция, разлагаются органические вещества, которые и дают запах

— Юджин Тиммерманс.

После этого на полигоне установят горизонтальную газоотводную систему. По ней, как по желобам, газ из проколов будет поступать в большую емкость, а оттуда — в цех по его переработке в электроэнергию.

Особое внимание коммерческий директор Multriwell уделил вопросу безопасности полигона для окружающей среды.

Необходимо отметить, что земля будет накрыта сверху смесью песка, бентонита и специальных полимеров. Таким образом, вода не сможет попасть внутрь, а свалочный газ больше никогда не проникнет наружу

— Юджин Тиммерманс

Также голландские специалисты представили итоги наблюдений на уже дегазированных по технологии Multriwell полигонах. Среди них нидерландские ТБО Schinnen, Boeldershoek, Vink и Wijster, польский Zabrze, аргентинский Norte III-B, а также самарский полигон «Преображенка». По предоставленным данным, дегазация по системе компании приводит к лучшему распределению воды и фильтрата и, следовательно, к оптимальной биодеградации органических компонентов.

Накануне начальник полигона «Ядрово» Иван Кудельский заявил, что к настоящему моменту подготовительные работы на полигоне завершены на 85 процентов. Они включают в себя утрамбовку мусора под определенным углом, который впоследствии накроется текстилем и песком. Работы ведутся круглосуточно. При подготовке полигона к дегазации задействованы более 20 единиц техники: бульдозеры, грузовые автомобили, экскаваторы и более 40 человек.