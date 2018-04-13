Эксперты: политические протесты в РФ маловероятны, но власти стоит активнее работать с соцсетями

Политика цензурирования социальных сетей и запрета мессенджеров в РФ не приведет к ограничению протестной активности, властям стоит активнее работать с альтернативным информационным пространством и лидерами мнений в нем. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», передает РИА Новости

Эксперты подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.

Отмечается, что в ближайшее время не стоит ждать связанных с результатами президентских выборов массовых протестов. Это связано с высоким рейтингом Владимира Путина , но «президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы» в регионах.

Наиболее рискованным шагом для власти эксперты считают повышение налога на доходы физических лиц параллельно с масштабными программами поддержки крупного бизнеса в связи с санкциями Запада. Другие возможные факторы протестов — дополнительные ограничения для населения (платные парковки и дороги, автоматические системы сбора штрафов) и экспансия федеральных элитных групп на сложившиеся рынки (сбор и переработка мусора, ЖКХ, жилищное строительство и т.д.).

Самыми острыми и масштабными сейчас авторы доклада называют четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

Говоря о протестных рисках, связанных с проблемой обманутых вкладчиков, эксперты упоминают, что в 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков «Татфондбанка»

«Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой — несколько сот людей окружили здание правительства республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram», — говорится в докладе.

Серьезную роль в раскачивании протеста, по словам экспертов, сыграла и вирусная рассылка через мессенджер WhatsApp.

Эксперты приходят к выводу, что для предотвращения рисков необходим учет новой информационной реальности, в которой соцсети и мессенджеры становятся не только распространителями информации, но и «точками самоорганизации протестных групп».