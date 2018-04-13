Ещё
Эксперты: политические протесты в РФ маловероятны, но власти стоит активнее работать с соцсетями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: политические протесты в РФ маловероятны, но власти стоит активнее работать с соцсетями 

BFM.RU 1 час назад
Политика цензурирования социальных сетей и запрета мессенджеров в РФ не приведет к ограничению протестной активности, властям стоит активнее работать с альтернативным информационным пространством и лидерами мнений в нем. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», передает РИА Новости.
Эксперты подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.
Отмечается, что в ближайшее время не стоит ждать связанных с результатами президентских выборов массовых протестов. Это связано с высоким рейтингом Владимира Путина, но «президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы» в регионах.
Наиболее рискованным шагом для власти эксперты считают повышение налога на доходы физических лиц параллельно с масштабными программами поддержки крупного бизнеса в связи с санкциями Запада. Другие возможные факторы протестов — дополнительные ограничения для населения (платные парковки и дороги, автоматические системы сбора штрафов) и экспансия федеральных элитных групп на сложившиеся рынки (сбор и переработка мусора, ЖКХ, жилищное строительство и т.д.).
Самыми острыми и масштабными сейчас авторы доклада называют четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.
Говоря о протестных рисках, связанных с проблемой обманутых вкладчиков, эксперты упоминают, что в 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков «Татфондбанка».
«Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой — несколько сот людей окружили здание правительства республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram», — говорится в докладе.
Серьезную роль в раскачивании протеста, по словам экспертов, сыграла и вирусная рассылка через мессенджер WhatsApp.
Эксперты приходят к выводу, что для предотвращения рисков необходим учет новой информационной реальности, в которой соцсети и мессенджеры становятся не только распространителями информации, но и «точками самоорганизации протестных групп».
BFM.RU: последние новости
«Русская рулетка» – глупость Ответ на санкции: тотальный запрет американского Москва: за организацией провокации в Сирии стоит Лондон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»934
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ397
Россия отказывается от SWIFT520
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»270
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение