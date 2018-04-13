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Вопреки решению суда. Война между владельцами экскаваторного завода в Воронеже обострилась
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Вопреки решению суда. Война между владельцами экскаваторного завода в Воронеже обострилась 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Из-за конфликта другие предприниматели могут остаться без бизнеса. Война новых владельцев экскаваторного завода, вернее того, что от него осталось, набирает обороты. Въезд на территорию бывшего машиностроительного предприятия в Северном микрорайоне перекрыли забором, несмотря на запреты суда. В начале марта тут неожиданно появились бетонные блоки. Как оказалось, их установил владелец участка, по которому долгие годы ездили и легковые машины, и грузовики предпринимателей.
Сейчас на территории бывшего завода работают разные компании, — от автосервисов до производителей стройматериалов. Владельцы нескольких предприятий утверждают: подали в суд на установщика блоков с требованием запретить возведение ограждений до тех пор, пока не будет заключен договор сервитута. Таким образом, они смогли бы платить собственнику за проезд по этому участку. На руках у предпринимателей — и определение суда, и постановление приставов. Однако забор все равно продолжают возводить. Проезд с другой стороны — в районе улицы Брянской — сейчас открыт. Однако предприниматели боятся, что забор может появиться и там.
— Не обращается никакого внимания, возводятся заборы, вываливается строительный мусор на подъездных путях. Если Анатолий Васильевич перекроет все подъездные пути, мы не проедем, не выгрузимся, никакие аварийные службы сюда не смогут заезжать. Соответственно, нам придётся закрыться, — рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Бочтарев.
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