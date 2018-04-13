Ещё
Эксперт оценил законопроект о новых ответных мерах на санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил законопроект о новых ответных мерах на санкции США 

RT на русском 1 час назад
Политолог, директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил законопроект о новых ответных мерах на санкции США.
«Я уверен, что ответные меры будут схожи с реакцией на европейские санкции, когда были введены ограничения поставок на российский рынок продукции сельхозпроизводителей из Европы», — заявил Мартынов.
По его словам, сначала это привело к объединению сегментного рынка, затем европейские продукты были заменены продуктами из других стран, и в итоге это послужило дополнительным импульсом для развития отечественных сельхозпроизводителей.
Как считает эксперт, и в новой ситуации замена найдётся быстро.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в беседе с НСН прокомментировал законопроект о новых ответных мерах на санкции США.
RT на русском: последние новости
Россия готовит пакет санкций против США и их партнёров РФПЛ в течение месяца обнародует новый логотип В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»926
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ391
Россия отказывается от SWIFT517
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»269
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение