Эксперт оценил законопроект о новых ответных мерах на санкции США

Политолог, директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил законопроект о новых ответных мерах на санкции США

«Я уверен, что ответные меры будут схожи с реакцией на европейские санкции, когда были введены ограничения поставок на российский рынок продукции сельхозпроизводителей из Европы», — заявил Мартынов.

По его словам, сначала это привело к объединению сегментного рынка, затем европейские продукты были заменены продуктами из других стран, и в итоге это послужило дополнительным импульсом для развития отечественных сельхозпроизводителей.

Как считает эксперт, и в новой ситуации замена найдётся быстро.