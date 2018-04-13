Эксперты оценили защищенность России от химических и биологических атак

В последнее время особую остроту приобрела тема химического оружия. Защищена ли наша страна от возможных химических атак? Насколько надежна существующая у нас система защиты населения от химического, биологического и радиационного оружия? Есть ли слабые места? Обсудить эти вопросы в Центральном Совете ДОСААФ России собрались военные, медицинские и научные специалисты, входящие в экспертный совет Комитета Госдумы РФ по обороне.

Руководитель секции медико-биологических проблем экспертного совета Валерий Курочка считает недопустимым, чтобы такие факторы массового поражения, как отравляющие вещества и биологическое оружие, стали для России сюрпризом.

— Применяется ли сегодня химическое оружие? Применяется. Применялось ли оно раньше? Применялось. Будет ли применяться в будущем? Я абсолютно в этом уверен, — заявил эксперт.

Оценку национальной системе защиты населения в случае массовых отравлений любого рода, в том числе техногенных, дал директор по биомедицине и фармацевтике Московского физико-технического института Виктор Назаров . По его мнению, в целом система обеспечивает защиту населения. Но требует совершенствования.

Назаров обратил внимание на проблему отсутствия запасов антидотов, По его словам, в 1999 году был определен перечень веществ, которые могут быть применены в ходе терактов. И в соответствии с ним организовано производство необходимых лекарственных средств для оказания помощи пострадавшим. Также существуют методические рекомендации МЧС о нормах накопления таких лекарственных средств.

— Но этот документ имеет рекомендательный характер, и формирование запасов таких средств в регионах проводится по остаточному принципу. Более того, проверка их наличия на местах в 2013 году выявила, что в некоторых регионах их вообще нет.

Проблема и в том, что готовые антидоты имеют ограниченный срок годности и производить их впрок дорого. Выход эксперт видит в следующем: необходимо на государственном уровне принять решение о формировании на местах резервов фармацевтических субстанций, необходимых для изготовления антидотов (все эти вещества полностью производятся в России), чтобы при необходимости можно было «разлить их быстро по пузырькам, с чем справится любой завод».

Также, считают в комитете, необходимо срочно восстановить в стране подготовку врачей-токсикологов.

Ряд проблем эксперты увидели в системе защиты от биологического оружия. Угроза его применения также реальна.

Узбекистане, Грузии, — Сегодня вовсю собирают биоматериал граждан России и он попадает за рубеж, — говорит Курочка. — Вокруг России создано огромное количество биологических лабораторий, которые финансируются и управляются из США . Они есть на Украине , в Казахстане Армении , балтийских республиках. Меня поражает, что никакого противодействия мы этому не ведем.

Был озвучен и такой шокирующий факт:

— Сегодня мы закупаем пневмококковую вакцину, ежегодно на 5 миллиардов рублей. Технологии ее производства у нас в стране нет, как нет и лабораторий, где мы могли бы проверить: то мы получаем, что нам нужно, или нет.

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