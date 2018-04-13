Налет «люфтваффе» 23 августа 1942 года на Сталинград: что стало с городом

23 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда. В ней участвовало до тысячи самолетов «люфтваффе», которые совершили от полутора до двух тысяч боевых вылетов.

К моменту начала авианалетов из города было эвакуировано более 100 тысяч человек, однако большая часть жителей эвакуироваться не смогла. В результате бомбардировки погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 40 тысяч человек, в основном, мирных жителей.

Сначала проводилась бомбардировка фугасными снарядами, затем — зажигательными бомбами, отчего возникал эффект огненного смерча, уничтожавшего все живое. Несмотря на значительные разрушения и огромное число жертв многие историки считают, что своих первоначальных целей немцы не достигли. Историк Алексей Исаев так прокомментировал сталинградскую бомбардировку: «Все пошло не по-плану. Вслед за бомбардировкой не последовало планового развития событий — окружения советских войск к западу от Сталинграда и занятия города. В результате бомбардировка выглядела таким террористическим актом, хотя если бы все развивалось по написанному плану, она бы представлялась логичной». [С-BLOCK]