Налет «люфтваффе» 23 августа 1942 года на Сталинград: что стало с городом 

23 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда. В ней участвовало до тысячи самолетов «люфтваффе», которые совершили от полутора до двух тысяч боевых вылетов.
К моменту начала авианалетов из города было эвакуировано более 100 тысяч человек, однако большая часть жителей эвакуироваться не смогла. В результате бомбардировки погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 40 тысяч человек, в основном, мирных жителей.
Сначала проводилась бомбардировка фугасными снарядами, затем — зажигательными бомбами, отчего возникал эффект огненного смерча, уничтожавшего все живое. Несмотря на значительные разрушения и огромное число жертв многие историки считают, что своих первоначальных целей немцы не достигли. Историк Алексей Исаев так прокомментировал сталинградскую бомбардировку: «Все пошло не по-плану. Вслед за бомбардировкой не последовало планового развития событий — окружения советских войск к западу от Сталинграда и занятия города. В результате бомбардировка выглядела таким террористическим актом, хотя если бы все развивалось по написанному плану, она бы представлялась логичной». [С-BLOCK]
Нужно сказать, что «мировая общественность» откликнулась на бомбардировку Сталинграда. Особое участие проявили жители разрушенного немцами осенью 1940 года Ковентри. Женщины этого города отправили послание поддержки женщинам Сталинграда, в котором писали: «Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего». В Англии был создан «Комитет англо-советского единства», который организовывал различные мероприятия и собирал деньги для отправки в СССР. В 1944 году Ковентри и Сталинград стали городами-побратимами.