Нидерланды рассматривают Китай как перспективного партнера в сфере транспорта на новых источниках энергии

Гаага , 13 апреля / Синьхуа / — Китай рассматривается Нидерландами в качестве перспективного торгового партнера для стимулирования развития эффективного транспорта без загрязнения окружающей среды с учетом значительного экономического роста КНР и заметных усилий страны в сфере автомобилей на новых источниках энергии, отмечается в опубликованном сегодня официальном заявлении правительства Нидерландов.

Как говорится в заявлении, такое заявление сделала накануне министр инфраструктуры и управления водными ресурсами Нидерландов Стьентье ван Вельдховен в Шанхае

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и высокопоставленные чиновники правительства прибыли в Китай с крупной торговой миссией в составе представителей около 165 компаний и структур.

"Я предвижу значительный интерес в связи с намерениями Нидерландов по развитию эффективного и «зеленого» транспорта, поскольку для Китая это также представляется принципиально важным", — отметила С.ван Вельдховен во время пребывания в Шанхае. — «Мы многому можем поучиться /у китайцев/, поскольку, что не делали бы китайцы, они делают это с большим размахом. Китайские автоконцерны открывают заводы, на которых производятся только электромобили, и в скором времени машины, которые не работают на ископаемом топливе, будут составлять 5 проц всех машин, производимых Китаем».

"Только в Шанхае 200 тыс. машин на новых источниках энергии. Это достижение, которое заслуживает одобрения, поскольку масштабы этого расширения создают возможности для делового сообщества. Кроме того, это позволяет сократить затраты, результатом чего становится большая доступность электромобилей. В равной мере, это благотворно влияет на наше здоровье, на климат и на нашу экономику", — указала министр.

Правительство Нидерландов обозначило цели достижения того, чтобы к 2030 году все новые пассажирские машины в Нидерландах были на новых источниках энергии. —0—