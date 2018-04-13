Ещё
Нидерланды рассматривают Китай как перспективного партнера в сфере транспорта на новых источниках энергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды рассматривают Китай как перспективного партнера в сфере транспорта на новых источниках энергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гаага, 13 апреля /Синьхуа/ — Китай рассматривается Нидерландами в качестве перспективного торгового партнера для стимулирования развития эффективного транспорта без загрязнения окружающей среды с учетом значительного экономического роста КНР и заметных усилий страны в сфере автомобилей на новых источниках энергии, отмечается в опубликованном сегодня официальном заявлении правительства Нидерландов.
Как говорится в заявлении, такое заявление сделала накануне министр инфраструктуры и управления водными ресурсами Нидерландов Стьентье ван Вельдховен в Шанхае.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и высокопоставленные чиновники правительства прибыли в Китай с крупной торговой миссией в составе представителей около 165 компаний и структур.
"Я предвижу значительный интерес в связи с намерениями Нидерландов по развитию эффективного и «зеленого» транспорта, поскольку для Китая это также представляется принципиально важным", — отметила С.ван Вельдховен во время пребывания в Шанхае. — «Мы многому можем поучиться /у китайцев/, поскольку, что не делали бы китайцы, они делают это с большим размахом. Китайские автоконцерны открывают заводы, на которых производятся только электромобили, и в скором времени машины, которые не работают на ископаемом топливе, будут составлять 5 проц всех машин, производимых Китаем».
"Только в Шанхае 200 тыс. машин на новых источниках энергии. Это достижение, которое заслуживает одобрения, поскольку масштабы этого расширения создают возможности для делового сообщества. Кроме того, это позволяет сократить затраты, результатом чего становится большая доступность электромобилей. В равной мере, это благотворно влияет на наше здоровье, на климат и на нашу экономику", — указала министр.
Правительство Нидерландов обозначило цели достижения того, чтобы к 2030 году все новые пассажирские машины в Нидерландах были на новых источниках энергии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Немецкая прокуратура подала прошение об экстрадиции К. Пучдемона в Испанию Иран завершил усовершенствование и реконструкцию научно-исследовательского ядерного реактора Чудесное превращение заброшенного пустыря в цветущий зеленый городок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»934
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ397
Россия отказывается от SWIFT520
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»270
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение