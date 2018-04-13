Жителя Великобритании не пустили в самолет из-за имени

Семейная пара из Великобритании решила отпраздновать годовщину свадьбы на экзотическом острове Бали. Они приобрели прямые билеты из Лондона до главного города Бали Денпасара, а вместе с ними должны были полететь трое их детей. В итоге билет на каждого в один конец обошелся в 1 000 долларов. Билеты были заказаны в агентстве. Шарлотта всегда называла мужа, которого зовут Николас, его кратким именем Ник, поэтому и внесла в форму с данными сокращенное имя.

Буквально сразу семья позвонила в агентство и спросило, не будет ли проблем с авиакомпанией, там попросили прислать все данные, чтобы перевозчик удостоверился, что Николас Мид и Ник Мид один и тот же человек. Вся информация была предоставлена. Каково же было удивление, когда Ника не пустили в самолет, хотя у него уже был посадочный талон. В авиакомпании мужчине заявили, что Ник и Николас «принципиально разные» имена. Мужчина попытался сразу в аэропорту купить билет на этот рейс, однако ему отказали, заявив, что мест в самолете нет.

В итоге он заплатил порядка 2 000 долларов за перелет другими авиалиниями, а на Бали мужчина прибыл на 12 часов позже супруги. При этом места в самолете, которым летела супруга Ника были, по какой причине ему сообщили недостоверную информацию, неизвестно, пишет «Рамблер-новости».

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