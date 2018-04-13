«Спасибо за дочь»: Андрей Малахов обратился к тестю-имениннику

Наталья Шкулева родилась в семье журналиста и кандидата юридических наук Виктора Шкулева , на данный момент президента компании Hearst Shkulev Publishing. 13 апреля отец Натальи и тесть Андрея Малахова собрал всю семью в одном из фешенебельных ресторанов в честь собственного дня рождения. На странице телеведущего в Instagram появилось несколько кадров с мероприятия и пост-обращение к имениннику.

"Отмечаем юбилей тестя Виктора Шкулева в стиле Бэнкси! Виктор Михайлович, спасибо за дочь! Фото by @natashashkuleva — именно так британский художник предстал на фотографии, когда был в списке ста самых влиятельных людей Великобритании ", — с присущим чувством юмора высказался Малахов. В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали отцу Натальи долгой и счастливой жизни.

Тесть Андрея Малахова собрал гостей в одном из ресторанов/Фото: Instagram Stories телеведущего

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году в Версале. «С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань и бац — какое-то экзотическое растение», — вспоминал в одном из интервью Андрей Малахов первую встречу с будущей женой, которая младше его на 8 лет. В ноябре прошлого года супруги впервые стали родителями, в элитном столичном госпитале «Лапино» у пары родился сын, которого назвали Александром.