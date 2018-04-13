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«Спасибо за дочь»: Андрей Малахов обратился к тестю-имениннику
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«Спасибо за дочь»: Андрей Малахов обратился к тестю-имениннику 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Шкулева родилась в семье журналиста и кандидата юридических наук Виктора Шкулева, на данный момент президента компании Hearst Shkulev Publishing. 13 апреля отец Натальи и тесть Андрея Малахова собрал всю семью в одном из фешенебельных ресторанов в честь собственного дня рождения. На странице телеведущего в Instagram появилось несколько кадров с мероприятия и пост-обращение к имениннику.
"Отмечаем юбилей тестя Виктора Шкулева в стиле Бэнкси! Виктор Михайлович, спасибо за дочь! Фото by @natashashkuleva — именно так британский художник предстал на фотографии, когда был в списке ста самых влиятельных людей Великобритании", — с присущим чувством юмора высказался Малахов. В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали отцу Натальи долгой и счастливой жизни.
Тесть Андрея Малахова собрал гостей в одном из ресторанов/Фото: Instagram Stories телеведущего
Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году в Версале. «С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань и бац — какое-то экзотическое растение», — вспоминал в одном из интервью Андрей Малахов первую встречу с будущей женой, которая младше его на 8 лет. В ноябре прошлого года супруги впервые стали родителями, в элитном столичном госпитале «Лапино» у пары родился сын, которого назвали Александром.
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