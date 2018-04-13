Как в СССР в 1970 году вспыхнула эпидемия холеры

В начале 1970-х годов Каспийский регион нашей страны был охвачен эпидемией холеры биотипа Эль-Тор. В некоторых областях СССР единичные случаи холеры продолжали выявлять вплоть до 1980-х годов.

Откуда она взялась

По данным издания «Совершенно секретно», холера летом 1970 года проникла в Каспийский регион и распространилась потом по Кавказу, Крыму и югу Украины , из Ирана . Во всяком случае, это была наиболее популярная версия происхождения Эль-Тор. По другому предположению, источник имел внутреннее происхождение — на это указывали результаты исследований, выявлявших вибрионы холеры данного типа в водоемах и сточных водах на территории СССР до 1970 года.

Это было первое ЧП такого рода в СССР после 40-х годов — в 1942 — 1943 годах холера поразила территории Восточной Украины, Поволжья, Кавказа и Средней Азии.

Как с ней боролись

Холера накрыла курортные территории Советского Союза в бархатный сезон — ее первые жертвы были зарегистрированы в Батуми в середине лета 1970 года. Как писала газета «Совершено секретно», в этом курортом городе к июлю заболели 17 человек (один впоследствии умер), в Одессе за 5 дней сентября холерой заразились 126 жителей, семеро из них умерли. Газета «Волжская коммуна» приводит данные о 1270 заболевших холерой в Астрахани лишь за лето 1970 года (35 человек умерли), свыше тысячи астраханцев были вирусоносители.

Люди умирали от того, что их организм быстро обезвоживался, на почве быстроразвивающегося упадка сил обострялись хронические заболевания. [С-BLOCK]

Инфекция начала распространяться по другим городам СССР — до десятка и более случаев холеры было зафиксировано более чем в 20 городах Советского Союза, включая Москву Ленинград . Медики при выявлении холеры старались изолировать как самого больного, так и всех, кто с ним контактировал, что позволило локализовать очаги заражения.

Проблему борьбы с холерой обсуждали на уровне Политбюро ЦК КПСС , была создана Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. В прессу информацию об эпидемии помещать категорически запрещалось. АПН «Новости» сообщили о холере лишь в начале сентября в заметке о том, что эта зараза в Керчи и Одессе успешно побеждена.

Закрытая Керчь

Сразу же после выявления заболевания крымскую Керчь с ее 160-тысячным населением закрыли для въезда и выезда, объявив карантинным городом. На базе керченских образовательных учреждений создали спецпункты по обследованию претендентов на выезд из города — пока люди не проходили медобследование, их из Керчи не выпускали. Подобные обсерваторыы, создававшиеся, в том числе, на объектах железнодорожного и водного транспорта, формировались летом 1970 года в Одессе и других городах. По данным «Совершенно секретно», через них прошли в общей сложности около 200 тысяч человек. [С-BLOCK]

Для обеспечения порядка при ликвидации последствий эпидемии холеры в Керчи задействовали свыше 9 тысяч военнослужащих, вертолеты и сторожевые катера. Военные были необходимы для принудительной госпитализации тех, кто не хотел обследоваться на наличие заболевания добровольно.

Издание «Совершенно секретно» приводит выдержки из секретных документов, которые говорят о том, что в Керчи пытались предотвратить массовые беспорядки, связанные с вспышкой холеры, горком партии дал распоряжение через радио и печатные СМИ проводить разъяснительную профилактическую работу (информация была дозированной и слово «холера» в ней ни разу не упоминалось). Неоднократно пресекались несанкционированные попытки пересечения карантинной зоны.

Чем все закончилось

Карантин в связи с эпидемией холеры был введен также в Астрахани и Одессе. В сентябре 1970 года он был снят. Летом того же года полностью «блокировали» Крым — запретили судам заходить туда, крымские здравницы и пионерлагеря никого не принимали, всех «дикарей», стремящихся к морю, госавтоинспекторы разворачивали назад.

По официальной информации, смертность от холеры достигла только одного процента от общего уровня, поэтому данная эпидемия и не получила широкого резонанса. Однако, по информации «Волжской коммуны», до 1981 года по одному — два случая холеры каждый год в астраханском регионе все же продолжали регистрировать, в 1974 году один заболевший умер.