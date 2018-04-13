Круче Трампа: Путин получает в 150 тысяч раз больше президента США 

Мы подсчитали, сколько получают лидеры государств мира
Президент России и члены правительства раскрыли свои доходы за 2017 год. Владимир Путин заработал более 18,7 млн рублей, против 8,8 млн годом ранее. Правда, не за счет двукратного увеличения зарплаты, а за счет продажи земельного участка, который был у него в собственности.
«КВ» сравнил доходы глав государств других стран. И оказалось, что российский президент — один из самых высокооплачиваемых представителей верховной власти в мире. Тем временем в России — одной из беднейших стран Европы доход обычных людей отличается от президентского в десятки раз. Зарплата Путина в 18 раз больше, чем средняя в России — 39 тысяч рублей и в 77 раз больше минимального размера оплаты труда, который в нашей получают 4,9 млн человек.
Итак, в долларовом эквиваленте из расчета среднегодового курса американской валюты к российской в 2017 году (58,2 рубля за доллар) зарплата Путина составила $151 000. При этом минимальная оплата труда в России составляла $140. Выяснилось, что российский президент в 151 тысячу раз получает больше, чем руководитель США Дональд Трамп. Вступив в должность президента, он снизил себе зарплату до символического $1 в год, чтобы сэкономить деньги для бюджета. При этом минимальная оплата труда в США составляет $1160 в месяц. По закону же американскому президенту положено ежемесячное содержание в размере $400 000. В последний кризис Путин тоже оказал госказне щедрую услугу и снизил себе зарплату. Правда, не в 400 тысяч раз, как его коллега, а на 10%.
На втором месте среди самых низкооплачиваемых президентов — лидер Украины Петр Порошенко. Он получает на своей должности $12 220 в год — чуть больше тысячи долларов в месяц. Хотя это не мешает ему занимать 6-е место среди богатейших людей Украины с состоянием в $1,3 млрд Простые украинцы очень бедны по сравнению с Порошенко: минимальная зарплата в стране равняется $131.
В это трудно поверить, но и глава Китая — самой быстрорастущей экономики мира Си Цзиньпин получает в несколько раз меньше Путина — $20 500 в год. И это после того, как в 2015 году его оклад повысили в 1,5 раза. Китаййский МРОТ составляет $150-300 в месяц в зависимости от конкретной провинции.
Меньше Путина получает президент Финляндии Саули Ниинисте. Его оклад — $146 700 в год, или $12 225 в месяц. В этой одной из самых благополучных стран мира минимальная месячная плата составляет $2000.
Богаче Путина — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ее оклад — $198500 в год при минимальной месячной оплате труда в Британии в $1569. На несколько тысяч больше зарплаты у президента Франции Эмманюэля Макрона и у лидера Гватемалы Джимми Моралеса. Последний, кстати, до того как стал самым высокооплачиваемым главой государства среди стран Латинской Америки, работал комедийным актером. Вступив в должность, он исполнил свое предвыборное обещание: отдал на благотворительность половину своего дохода. У канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Канады Джастина Трюдо примерно одинаковые оклады: $263000 и $267000 соответственно.
В топ-3 самых богатых глав государств входит Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии, с окладом $403700 в год. Минимальная месячная оплата труда в Австрали составляет $1900. На втором месте президент Швейцарии Дорис Лойтхард. Ее доход оценивается в $437000, а зарплата в стране не должна быть меньше $20 в час. Самый богатый президент в мире — Ли Сяньлун, глава Сингапура. Он получает $2,2 млн в год, а раньше зарабатывал еще больше, но из-за общественного недовольства его получку сократили на 36%. Всего на жалованье чиновникам из верхушки власти уходит $53 млн в год на 31 человека. Сингапур считается одной из богатейших стран Азии, а своему экономическому успеху государство обязано отчасти введением смертной казни за коррупцию.