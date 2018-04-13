«РИА Рейтинг»: в 11 отраслях просрочка перед банками в 2017 году снизилась

По итогам 2017 года объем корпоративного ссудного портфеля российских банков вырос на 3,4% (после сокращения почти на 10% в 2016 году). Таким образом, можно говорить о постепенном восстановлении рынка кредитования юридических лиц после кризиса, при этом разные отрасли характеризовались различной динамикой выдачи кредитов, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Так, если компании по добыче полезных ископаемых топливно-энергетического сегмента за прошедший год более чем на треть увеличили свою задолженность перед банками, то в ряде других отраслей ссудная задолженность сокращалась двузначными темпами. В частности, наиболее слабая динамика была в отрасли по добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических), в производстве машин и оборудования и строительстве.

При этом на фоне постепенного оживления корпоративного кредитования просроченная задолженность начала ощутимо снижаться. В целом по итогам 2017 года доля просрочки по корпоративному портфелю банков (включая Внешэкономбанк ) сократилась на 0,3 процентного пункта до 6,2% на 1 января 2018 года, что является минимальным значением с начала 2016 года.

Для оценки степени рискованности кредитования банками той или иной отрасли эксперты агентства «РИА Рейтинг» на основании данных Центробанка РФ Росстата подготовили рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 января 2018 года. В числе прочего отмечается, что разница по доле просрочки между отраслями с максимальной и минимальной долей составляла почти 20 раз.

В первой пятерке отраслей по доле просроченной задолженности за последний год произошли значительные изменения, однако, как и годом ранее, наибольшую долю просроченной задолженности и, соответственно, наибольшие риски для банков несут компании строительной отрасли. На 1 января текущего года 15% от объема ссуд, выданных строительным компаниям, было просрочено. Правда, годом ранее доля просрочки в данной отрасли была еще выше — 16,5%.

Второе место по доле просроченной задолженности заняло производство неметаллических минеральных продуктов с результатом 11,9%. На 1 января 2017 года производители неметаллических минеральных продуктов были шестыми по неплатежам с результатом 7,3%. «Скорее всего, сильная негативная динамика в данной отрасли связана с финансовым положением строительных компаний. Ведь основной потребитель неметаллических минеральных продуктов (кирпичи, цемент, стекло и прочие) — это стройка», — рассуждают аналитики. Среди 19 проанализированных агентством отраслей производство неметаллических минеральных продуктов показало наибольший прирост доли просроченной задолженности (плюс 4,6 п. п.).

На третью строчку по доле просрочки опустилась оптовая и розничная торговля. Торговые предприятия не смогли улучшить свою платежную дисциплину, однако и не сильно ее ухудшили (доля просрочки — плюс 0,4 п. п.). Проблемы торговых предприятий можно объяснить слабой динамикой доходов населения. В конце 2017 года и начале 2018 года динамика доходов населения улучшилась, а розничное кредитование уже вышло на вполне приличный уровень, что, скорее всего, приведет в текущем году к более быстрому росту торговли и поможет торговым предприятиям сократить просрочку, пишет « РИА Рейтинг».

Среди прошлогодних лидеров по просрочке заметно удалось поправить свое положение компаниям, занимающимся целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью. На 1 января 2017 года данная отрасль была четвертой по доле просрочки, но за счет сокращения доли на 4,2 п. п. (более чем вдвое) данный сектор смог переместиться на 12-ю строчку рейтинга по доле просроченной задолженности.

Также относительно высокие показатели просрочки имеют такие отрасли, как сельское и лесное хозяйство (8,8%, четвертое место в рейтинге) и производство пищевых продуктов (7,9%, пятое место). Сельхозорганизации за прошедший год немного снизили долю просрочки по банковским кредитам и переместились на одну строчку вниз в рейтинге. Компании, производящие пищевые продукты, фактически поменялись местами в рейтинге с деревообработкой, которая теперь занимает седьмое место, а годом ранее была на пятом месте в рейтинге.

Наименьшая доля просроченной задолженности наблюдается в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Лишь 0,8% всего объема ссудной задолженности предприятий, осуществляющих этот вид деятельности, просрочено, что в пять раз меньше медианного значения среди исследованных отраслей.

Также невысокие значения просрочки исторически имеют производители транспортных средств и оборудования (кроме автомобилей), отрасль производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Во всех этих отраслях доля просрочки меньше 2%.

Из 19 рассмотренных отраслей 11 продемонстрировали за последний год снижение доли просроченной задолженности. Помимо уже упомянутой отрасли целлюлозно-бумажного производство, издательской и полиграфической деятельности заметное снижение доли просроченной задолженности, но кратно слабее, наблюдалось в транспорте и связи, деревообработке, строительстве (минус 1,8, 1,5 и 1,4 п. п. соответственно).

Более чем на 1 п. п. за 2017 год просрочка выросла в трех отраслях: производстве неметаллических минеральных продуктов, добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) и производстве автомобилей.

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» ожидают, что в 2018 году корпоративное кредитование будет показывать более устойчивый рост на фоне снижения ставок в экономике. Это приведет к тому, что доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам еще снизится. В целом, по оценке аналитиков, доля просрочки по кредитам, выданным корпоративному сектору, на конец 2018 года будет находиться в диапазоне 5,9—6,2%.