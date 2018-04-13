«Мужик»: почему это звучит гордо

Слово «мужик» считается одним из самых почетных в разговорном русском языке. Но стоит ли воспринимать его в комплиментарном смысле.

«Человечек»

Всем, конечно, понято, что слово «мужик» происходит от слова «муж». «Муж» же происходит от праславянского mǫžь, что переводится как «человек». Иными словами, мужик — это человечек. Таким образом подчеркивали некую социальную неполноценность носителя этого статуса.

Сельский труженик

Ряд филологов уверены, что слово «мужик» использовалось в старину исключительно в контексте того, что человек является крестьянином (в противоположность городскому жителю). Примерно также нет такого сословия «бомбилы» — это слово мы употребляем только, когда хотим противопоставить их официальным таксистам. Сословия «мужиков» не было, да и сами крестьяне себя так не называли до XVII века.

Мужик как половой признак

Примерно в середине XVIII века термин «мужик» стали использовать в разных переписях населения и описях имущества. Вместо «душ мужского пола» для краткости и экономии бумаги многие конторские работники начали использовать термин «мужик». Такая же история, кстати, произошла и с «бабами». Сама по себе, вне контекста оппозиции к «бабам», слово «мужик» употреблялось очень редко.

Как «мужик» стал самодостаточным

Самодостаточным название «мужик» стало только в середине XIX веке. Именно в этот период, по мнению некоторых лингвистов, термин стали использовать в качестве самоназвания работники промышленных предприятий. Скорее всего, по началу термин «мужик» использовали, чтобы обозначить свое крестьянское происхождение. Со временем слово распространилось по всей пролетарской среде. Правда, рабочие заводов, которые были из мещанской среды, никогда себя «мужиками» не называли.

«Мужики» в тюрьме

Интересно, что в тюрьмах «блатные» называли в начале «мужиками» именно сельских жителей, которые попали в тюрьму. Со временем, уже после Великой Отечественной войны, мужиками стали называть всех отбывающих наказание заключенных, которые не относятся ни к «блатным», ни к «неприкасаемым».

«Мужик» как повод для гордости

Гордится статусом «мужика» уже стали после революции. Тогда это звание противопоставлялся терминам «барин», «буржуй», «ваше благородие» и прочее. «Неблагородное» происхождение открывало массу карьерных возможностей, поэтому «мужики» стали на какое-то время привилегированным классом. Быть им стало выгодно. Все идиомы, вроде «настоящий мужик», пришли именно из 1920-ых годов и были маркером принадлежности к классу рабочих и крестьян. Со временем заявлять о своем «мужицкой генетике» в отделах кадров или партийных ячейках надобность пропала, однако положительная нагрузка у слова «мужик» так и сохранилась.