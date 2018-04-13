В Евразийском союзе создадут аналог МАК 

В рамках Евразийского экономического союза появится аналог Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Документ о создании международного органа уже подготовлен и может быть подписан в апреле, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Если межправительственный совет соберется в апреле, то мы готовим к этому событию согласованный многими членами Евразийского союза документ о создании нового евразийского МАК", — цитирует Соколова ТАСС.
Как отметил министр, договор уже отработан на экспертном уровне. Сейчас в каждой из стран-участниц проходят внутригосударственные процедуры.
МАК был учрежден в 1991 году в целях введения единых авиационных правил и норм, единой системы сертификации авиационной техники. Также к компетенции МАК относятся вопросы независимого расследования авиационных происшествий и координации развития гражданской авиации стран-участниц.