В Евразийском союзе создадут аналог МАК

"Если межправительственный совет соберется в апреле, то мы готовим к этому событию согласованный многими членами Евразийского союза документ о создании нового евразийского МАК", — цитирует Соколова ТАСС

Как отметил министр, договор уже отработан на экспертном уровне. Сейчас в каждой из стран-участниц проходят внутригосударственные процедуры.

МАК был учрежден в 1991 году в целях введения единых авиационных правил и норм, единой системы сертификации авиационной техники. Также к компетенции МАК относятся вопросы независимого расследования авиационных происшествий и координации развития гражданской авиации стран-участниц.