Время «Ч»: Вязниковская зона подтопления

Фото Иван Лютков

Напомню, что без связи с районным центром остались 17 населенных пунктов. На время большой воды усилиями тревожного ведомства и администрации района организована лодочная переправа.

Как отметил заместитель начальника регионального управления МЧС России Петр Денисов, ситуация полностью находится на контроле спасателей.

"Сначала снимается понтонный мост и по достижению нормального уровня воды, мост сводится обратно. На данный момент там организована лодочная переправа с постоянно дежурными спасателями. Доставка населения соблюдена. Имеются там магазины, работает перевозчик, вопросы медицины решаются путем привлечения ФАПов, учебный процесс для школьников не нарушен", — отметил Денисов.

Переправа работает ежедневно с 7 утра и до 22:00 вечера.

Все «паромщики» частные предприниматели, с которыми администрацией заключен договор на оказание услуг. Лодки от МЧС стоят тут же и предназначены для чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали местные жители, чтобы добраться до другого берега не по расписанию, а по собственному желанию, придется заплатить 50 рублей. Кстати, администрация района предложила тем, кто не хочет или не может по тем или иным причинам добираться до своего жилища на лодке, гостиницу в центре Вязников по скромной цене — 100 рублей в сутки (оплата исключительно за услуги ЖКХ), но такой возможностью, пока, никто не воспользовался.

Уже на Заречной зоне жителей ожидает автомобиль «ГАЗ-66», который и осуществляет перевозку людей до населенных пунктов.

Не сказать, чтобы с удобствами, но только этот проверенный временем советский автомобиль способен доставить людей до своих домов, минуя переливы Клязьмы, которая подтапливает не только мост, но и дорогу.

Уже находясь в первой от переправы деревне Козлово , и не скажешь, что пришлось добираться до земли на лодке, а затем на «газоне». Местные жители здесь ездят на мопедах, ухаживают за своим хозяйством. Также как и все, ходят в магазин.

В магазине нет проблем с продуктами питания. Молочные продукты, овощи, фрукты, колбасы, хозяйственные товары. Единственное, что напоминает о сельской глубинке — счеты. К слову, местные жители получили пенсию на два месяца вперед.

Как отмечают продавцы, проблем с доставкой продуктов не имеется. Завоз осуществляется два раза в неделю, а гурманы даже делают свои предварительные заказы. Многие из зареченцев уж очень больно любят бананы.

На постоянном дежурстве здесь и пожарная часть. Огнеборцы готовы в любую минуту добраться до очага пожара и ликвидировать его. Как рассказывают сами спасатели, местные привыкли жить каждую весну в таких условиях и сами стараются не разжигать костры, не жечь траву. Вызовов на пожары, к счастью, пока не поступало.

Каждый день работает и фельдшерский акушерский пункт, который имеет весь необходимый запас медикаментов и собственный автомобиль «Нива», который имеет высокую проходимость и в случае чего, спокойно довезет больного до переправы.

Только вчера с подозрением на ОРВИ из затопленной зоны в городскую больницу Вязников был отправлен мальчик семи лет. Нет в зоне и беременных. Напомню, что зимой, во время разведения моста, на поздних сроках беременности была женщина, но она родила в день президентских выборов абсолютно здорового малыша. Как рассказывают фельдшеры, около 30-ти человек в зоне подтопления страдают хроническими заболеваниями, но специально в начале весны прошли стационар и теперь наблюдаются амбулаторно.

В здании ФАПа же работает детский садик и школа. Из 17 деревень здесь учатся всего лишь 10 человек в начальной школе, еще 6 посещают дошкольные группы. Часть учеников сюда подвозятся специальным транспортом, другая — обучается дистанционно по средствам видеосвязи, благо интернет в Заречье от половодья не пострадал.

В ГУ МЧС России по Владимирской области еще раз напомнили, что гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем. Толщина льда на некоторых участках рек области достигает от 1 до 34 сантиметров.

«От большой воды наш регион спасает тот факт, что днем температура воздуха плюсовая, а ночью продолжаются заморозки, что не дает льду быстро таять и затапливать территории», — добавил Петр Денисов.