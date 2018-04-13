Время «Ч»: Вязниковская зона подтопления 

Фото Иван Лютков
ГУ МЧС России по Владимирской области провело экскурсию для журналистов по Заречной зоне Вязниковского района, которая осталась отрезанной от «большой земли» после разведения понтонного моста на время половодья.
Напомню, что без связи с районным центром остались 17 населенных пунктов. На время большой воды усилиями тревожного ведомства и администрации района организована лодочная переправа.
Как отметил заместитель начальника регионального управления МЧС России Петр Денисов, ситуация полностью находится на контроле спасателей.
"Сначала снимается понтонный мост и по достижению нормального уровня воды, мост сводится обратно. На данный момент там организована лодочная переправа с постоянно дежурными спасателями. Доставка населения соблюдена. Имеются там магазины, работает перевозчик, вопросы медицины решаются путем привлечения ФАПов, учебный процесс для школьников не нарушен", — отметил Денисов.
Переправа работает ежедневно с 7 утра и до 22:00 вечера.
Все «паромщики» частные предприниматели, с которыми администрацией заключен договор на оказание услуг. Лодки от МЧС стоят тут же и предназначены для чрезвычайных ситуаций.
Как рассказали местные жители, чтобы добраться до другого берега не по расписанию, а по собственному желанию, придется заплатить 50 рублей. Кстати, администрация района предложила тем, кто не хочет или не может по тем или иным причинам добираться до своего жилища на лодке, гостиницу в центре Вязников по скромной цене — 100 рублей в сутки (оплата исключительно за услуги ЖКХ), но такой возможностью, пока, никто не воспользовался.
Уже на Заречной зоне жителей ожидает автомобиль «ГАЗ-66», который и осуществляет перевозку людей до населенных пунктов.
Не сказать, чтобы с удобствами, но только этот проверенный временем советский автомобиль способен доставить людей до своих домов, минуя переливы Клязьмы, которая подтапливает не только мост, но и дорогу.
Уже находясь в первой от переправы деревне Козлово, и не скажешь, что пришлось добираться до земли на лодке, а затем на «газоне». Местные жители здесь ездят на мопедах, ухаживают за своим хозяйством. Также как и все, ходят в магазин.
В магазине нет проблем с продуктами питания. Молочные продукты, овощи, фрукты, колбасы, хозяйственные товары. Единственное, что напоминает о сельской глубинке — счеты. К слову, местные жители получили пенсию на два месяца вперед.
Как отмечают продавцы, проблем с доставкой продуктов не имеется. Завоз осуществляется два раза в неделю, а гурманы даже делают свои предварительные заказы. Многие из зареченцев уж очень больно любят бананы.
На постоянном дежурстве здесь и пожарная часть. Огнеборцы готовы в любую минуту добраться до очага пожара и ликвидировать его. Как рассказывают сами спасатели, местные привыкли жить каждую весну в таких условиях и сами стараются не разжигать костры, не жечь траву. Вызовов на пожары, к счастью, пока не поступало.
Каждый день работает и фельдшерский акушерский пункт, который имеет весь необходимый запас медикаментов и собственный автомобиль «Нива», который имеет высокую проходимость и в случае чего, спокойно довезет больного до переправы.
Только вчера с подозрением на ОРВИ из затопленной зоны в городскую больницу Вязников был отправлен мальчик семи лет. Нет в зоне и беременных. Напомню, что зимой, во время разведения моста, на поздних сроках беременности была женщина, но она родила в день президентских выборов абсолютно здорового малыша. Как рассказывают фельдшеры, около 30-ти человек в зоне подтопления страдают хроническими заболеваниями, но специально в начале весны прошли стационар и теперь наблюдаются амбулаторно.
В здании ФАПа же работает детский садик и школа. Из 17 деревень здесь учатся всего лишь 10 человек в начальной школе, еще 6 посещают дошкольные группы. Часть учеников сюда подвозятся специальным транспортом, другая — обучается дистанционно по средствам видеосвязи, благо интернет в Заречье от половодья не пострадал.
В ГУ МЧС России по Владимирской области еще раз напомнили, что гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем. Толщина льда на некоторых участках рек области достигает от 1 до 34 сантиметров.
«От большой воды наш регион спасает тот факт, что днем температура воздуха плюсовая, а ночью продолжаются заморозки, что не дает льду быстро таять и затапливать территории», — добавил Петр Денисов.