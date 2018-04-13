В Липецкой области за год почти вдвое увеличилось число обращений предпринимателей в МФЦ

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Представители малого и среднего бизнеса Липецкой области в 2017 году почти вдвое увеличили число обращений за помощью по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (МФЦ) для бизнеса. Об этом в ходе круглого стола в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) сообщил замначальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Александр Знаменщиков.

"Есть недоверие, может быть, недостаточность знаний юридических, в бухгалтерской сфере у людей, которые работают в бизнесе или хотят открыть свое дело. Наша задача — привлечь таких людей, и у в нашей системе МФЦ для бизнеса такие возможности есть. В 2017 году было около 70 тыс. обращений в наши МФЦ для бизнеса, это в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом", — сказал Знаменщиков.

По его словам, бизнесмены обращаются не за получением отдельных услуг и документов, а за их комплексом. «Во втором полугодии 2018 года планируем еще открыть бизнес— зоны на базе городского Центра поддержки предпринимательства в Липецке , а также Центр оказания услуг в моногороде Лебедянь », — добавил замначальника.

Как он отметил, власти региона работают над созданием областного реестра услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. «Мы определили пять организаций и инвентаризируем услуги, которые они оказывают (…) и далее постепенно будем наполнять этот реестр, который должен стать и аккумулятором, и инструментом универсализации оказания услуг, позволит снять административные барьеры, значительно улучшить инвестиционный климат и возможности малого и среднего бизнеса», — объяснил Знаменщиков.

В системе МФЦ Липецкой области действуют 17 бизнес-окон, семь бизнес-зон, в 2016 году они приняли от липецких предпринимателей порядка 36 тыс. обращений, в 2017 — свыше 70 тыс.