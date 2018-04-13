Жигулевская ГЭС откроет водосливную плотину 15 апреля

Федеральное агентство водных ресурсов установило новый режим пропуска воды для Жигулевской ГЭС. Поэтому гидроузел 15 апреля откроет затворы водосливной плотины.

Во верхнем бьефе на воде еще держится лед Начало холостых сбросов обусловлено увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище, его показатель за сутки увеличился на 2294 м³/с и на 13 апреля составил 13773 м³/с. Среднесуточный расход воды через Жигулевский гидроузел (суммарно через водосбросную плотину и гидроагрегаты) составит 13000+200 м³/с.

ГЭС — режимный объект

Холостой сброс — количество воды, сбрасываемой через водосбросы мимо турбин, за исключением воды, затраченной на шлюзование, м³/с (среднесуточное значение)

Это один из кранов, который поднимает многотонные затворы

Открытие водосливной плотины пройдет поэтапно.

Первоначально три затвора поднимут всего на полметра, такой режим будет выдерживаться не менее 8 часов. Затем расход поэтапно увеличат до 1000 м³/с с аналогичной выдержкой по времени. И лишь после этого расход возрастет до уровня режимов, заданных Росводресурсами. Такой график открытия затворов позволит рыбе адаптироваться к изменению гидрологического режима в зоне, примыкающей к плотине. В дальнейшем специалисты ГЭС будут маневрировать затворами равномерно по всей протяженности водосливной плотины.

Бурлящий поток

16 апреля гидроузел должен пропускать 16 000 м³/с, ежесуточно этот показатель будут увеличивать на 3 000 м³/с.

—К 20 апреля расходы составят 27 000 м³/с. Этот режим сохранится до 1 мая. После 1 мая приступим к снижению расходов. Выйдем на 20 000 м³/с, потом — на 18 000 м³/с. Это обычные, пиковые расходы, которые мы сбрасываем в нижний бьеф, исходя из условий обводнения волго-ахтубинской поймы, — пояснил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов

Олег Леонов контролирует ситуацию на плотине

Он сообщил, что станция проходит половодье в штатном режиме. В работе находятся все 20 гидроагрегатов станции. Специалисты станции круглосуточно контролируют изменения гидрометеорологической обстановки.

За работой плотины нужен двойной надзор: с воздуха

… и с земли

— По данным гидрологов уровень воды выше плотины гидроузла сейчас составляет 51,85 м (в прошлом году 13 апреля уровень достигал 50,43 м). Свободный объем водохранилища — 6,78 км³, — уточнил Олег Леонов.

Кран

Здесь хорошо виден перепад высот между верхним и нижним бьефом

Куйбышевское водохранилище, которое находится на территории Ульяновской и Самарской областей ( Тольятти ), Татарстана Чувашии , — основной регулятор стока Волги. Оно играет особую роль в обеспечении режима специального весеннего пропуска в низовья реки. Режим работы Куйбышевского гидроузла в половодье устанавливается, прежде всего, для обеспечения специального попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла в интересах рыбного и сельского хозяйства. Регулирующая роль Куйбышевского водохранилища особенно высока в маловодные годы.

С 15 апреля сбросы воды ГЭС увеличит

Половодье это период повышенной нагрузки, как для оборудование, так и для персонала гидростанции. Все оборудование ГЭС полностью готово к приему большой воды. В период половодья организован круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки, ведется дежурство ответственных лиц из числа инженерно-технических работников.

Плотина

Паводок станция встречает во всеоружии