Жители дома в Сергиевом Посаде требуют отремонтировать протекающую крышу

Жители Сергиева Посада жалуются на крышу, которая течет десятилетиями, а в управляющей компании утверждают, что все в порядке.

Кажется, в Сергиевом Посаде открылся портал в параллельную реальность. Там коммунальщики приходят вовремя и делают все качественно. Вот только жильцы остались в этой реальности, где штукатурка валится на голову, а обои покрываются плесенью.

Коммунальщики не обратили внимания на жалобы жителей и тогда, когда

из-за постоянных протечек крыши в квартире все замкнуло. Хотя визит вежливости оказали — сняли блок выключателя.

Маленький светильничек вместо люстры, струящиеся с потолка обои и разбухшие двери, при этом — исправно оплачиваемые квитанции. В квартирах по стояку одна и та же картина. Но судя по письменным ответам от компании «Секар», ремонт на крыше проводился неоднократно, и никаких протечек быть не может. Но они есть.

Осознав, что на подходе вторая половина весны, секретарь управляющей компании переадресовала съемочную группу «360» к мастеру, который и контролировал те самые мифические текущие работы.

Капитальный ремонт для управляющих компаний — панацея от забот и хлопот. Дом передан фонду, а значит, и проблемы все теперь на нем. Вот только жильцы хоть

какой-то пользы от этих рокировок не видят.

Мы связались с подрядчиком, и они прокомментировали, что к работе приступят в третьей декаде апреля

— Оксана Белова, начальник

жилищно-технического

отдела администрации Сергиева Посада.

После капитального ремонта крыши сотрудники «Секара» сделают ремонт в квартирах пострадавших. И здесь сказки должны стать былью — заявили в администрации.