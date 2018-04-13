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Министры транспорта РФ и Японии 16 апреля обсудят проект перехода с Сахалина на Хоккайдо
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Министры транспорта РФ и Японии 16 апреля обсудят проект перехода с Сахалина на Хоккайдо 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов 16 апреля в Токио планирует обсудить с японским коллегой проект создания транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо. Об этом Соколов сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Мы будем обсуждать любые проекты, связанные с развитием транзитного потенциала нашей страны, в том числе в такой перспективе, как создание единого бесшовного транспортного коридора", — сказал он.
Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.
Соколов ранее заявлял, что РЖД начнут проектирование транспортного перехода на Сахалин в 2018 году, а средства на это в размере 1 млрд рублей уже заложены в инвестиционную программу компании на этот год.
Ранее Соколов говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости.
Стоимость первого этапа проекта создания прямого железнодорожного сообщения с Японией, предусматривающего возведение постоянного перехода с материка на Сахалин, оценивается примерно в 400 млрд рублей, сообщал ТАСС вице-президент РЖД Вячеслав Павловский. Что касается второго этапа, в рамках которого могут быть связаны Сахалин и Хоккайдо, Павловский отметил, что «предстоит выполнить комплексную и сложную работу по актуализации технико— экономического обоснования». По его словам, синергический эффект от строительства постоянного перехода между Сахалином и Хоккайдо будет значительным.
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