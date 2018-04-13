Министры транспорта РФ и Японии 16 апреля обсудят проект перехода с Сахалина на Хоккайдо

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Министр транспорта РФ Максим Соколов 16 апреля в Токио планирует обсудить с японским коллегой проект создания транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо. Об этом Соколов сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы будем обсуждать любые проекты, связанные с развитием транзитного потенциала нашей страны, в том числе в такой перспективе, как создание единого бесшовного транспортного коридора", — сказал он.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.

Соколов ранее заявлял, что РЖД начнут проектирование транспортного перехода на Сахалин в 2018 году, а средства на это в размере 1 млрд рублей уже заложены в инвестиционную программу компании на этот год.

Ранее Соколов говорил, что проект сухопутного перехода между РФ и Японией требует не менее 75% бюджетных инвестиций от общей стоимости.