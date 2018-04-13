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Минэкономразвития: окружные проекты получат приоритет в новой стратегии развития РФ
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Минэкономразвития: окружные проекты получат приоритет в новой стратегии развития РФ 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Особое внимание в рамках новой стратегии пространственного развития РФ будет уделяться проектам, влияющим не на один, а на несколько субъектов страны сразу, сообщил врио директора департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин на круглом столе по пространственному развитию России, прошедшему в рамках Красноярского экономического форума.
"Мы получили очень много предложений от субъектов и увидели, что форма запроса в субъекты без какого-то сложного свода с точки зрения приоритетов, взаимодействия на более высоком уровне не приводит к решению такого важного вопроса как кооперация и взаимодействие между регионами. Ориентир, который задало министерство в данном случае — комплексные проекты, которые будут иметь значимые эффекты для всего макрорегиона в целом, и такой подход может только приветствоваться", — сказал Елин.
Он отметил, что разработчики недавно встречались с руководством министерства РФ по развитию Северного Кавказа и обсуждали основные инструменты стратегии. «Ключевым предметом обсуждения был формируемый в составе стратегии инфраструктурный план, который должен усилить опорный каркас инфраструктуры, связать центры роста, обеспечить доступность», — уточнил Елин.
Замглавы Минкавказа Михаил Развожаев отметил, что модель развития макрорегионов уже опробована на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе. Один из примеров макрорегиональных проектов СКФО — создание нового медицинско-образовательного кластера на территории Кавказских минеральных водах и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Строительство комплекса, который будет совмещать функции вуза и медцентра в уникальной курортной зоне, начнется в 2018 году. Предполагается, что его создание скажется на развитии нескольких северокавказских регионов.
"Мы пытаемся посмотреть весь срез проблем на уровне макрорегиона, а не смотрим инфраструктуру в рамках каждого субъекта, не пытаемся построить по центру высокотехнологичной медицинской помощи в каждом субъекте, а пытаемся сделать максимально эффективными государственные инвестиции", — добавил он.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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