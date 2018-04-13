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В Мордовии намерены получить полтора млн тонн зерна и уйти от импорта семян
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В Мордовии намерены получить полтора млн тонн зерна и уйти от импорта семян 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Полтора миллиона тонн зерна необходимо произвести в Мордовии в текущем году, кроме того, нужно решить проблему высокой зависимости отрасли от импорта семян, сообщил глава Мордовии Владимир Волков в послании Госсобранию республики.
Глава региона отметил, что 2017 год стал успешным для тружеников села Мордовии. По его словам, несмотря на непростые погодные условия, был собран самый высокий в истории республики урожай зерновых и зернобобовых — 1468 000 тонн, при рекордной урожайности — 34, 6 центнера с гектара.
"Сельские предприятия вновь пополнили свой парк энергонасыщенной техникой. Широко стали применяться самые современные технологии. В этом году нужно произвести не менее полутора миллионов тонн зерна. И у нас есть возможности закрыть растущие потребности животноводства, а также получить как минимум миллион тонн сахарной свеклы. Для этого нужно не менее 70 тысяч тонн минеральных удобрений. Но главное, надо решить проблему высокой зависимости отрасли от импорта семян. Пока по целому ряду позиций доля импорта колеблется от 20 до 100%", — сказал Волков в отчете Госсобранию республики.
По его словам, чтобы решить эту проблему, в республике должна быть создана сеть селекционно-семеноводческих центров.
"Для нас это одна из основных задач в растениеводстве — уйти от импорта семян. Кроме того, мы должны стать участниками реализуемой Минсельхозом России программы импортозамещения по производству технических культур — льна и конопли. И пока единственное предприятие в регионе, работающее с этими культурами, должно получить всемерную поддержку", — отметил глава региона.
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