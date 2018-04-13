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Рябков: РФ будет ориентироваться на минимизацию рисков от политики США
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Рябков: РФ будет ориентироваться на минимизацию рисков от политики США 

Российская Газета 1 час назад
Москва при ответе на санкции США будет ориентироваться на максимальное обеспечение своих экономических интересов и минимизацию рисков от политики США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы будем ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного стабильного социально— экономического развития страны, гарантированного во всех смыслах этого слова создания внешних международных условий для совершенствования и модернизации нашей экономики и для минимизации рисков от антироссийской порочной политики США", — сказал ТАСС российский дипломат.
Напомним, что 6 апреля США объявили о ведении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.
Главы фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее в пятницу внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США. Проект федерального закона предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Как уточнил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, ограничения коснутся товаров высокотехнологической отрасли, американского программного обеспечения, алкоголя, табака и лекарств. Кроме того, законопроект коснется сотрудничества в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.
Законопроектом при этом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров и услуг американского происхождения.
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