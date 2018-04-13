Трамп помиловал осужденного за лжесвидетельство экс-советника Чейни

Либби был осужден за ложные показания следствию и воспрепятствование правосудию. Он сыграл важную роль в раскрытии в СМИ настоящего места работы Валери Плейм — агента ЦРУ , работавшей под дипломатическим прикрытием и перешедшей дорогу тогдашней администрации Джорджа Буша-младшего . Буш впоследствии отменил президентским указом 30-месячный тюремный срок для Либби, однако отказался полностью помиловать его.

"Президент Джордж Буш сократил срок заключения господина Либби вскоре после того, как он был осужден. Тем не менее, господин Либби заплатил 250 тысяч долларов штрафа, отработал 400 часов на общественных работах и еще два года находился на условно-досрочном освобождении. Однако в 2015 году одна из ключевых свидетелей против господина Либби отозвала свои показания", — говорится в заявлении Белого дома.

Апелляционный суд Вашингтона восстановил Либби в звании адвоката, при этом отметив его возможную невиновность, уточнили в Белом доме. Наконец, в заявлении говорится, что Либби зарекомендовал себя как честный государственный служащий и ответственный работник госдепартамента министерства обороны и Белого дома.

"Я не знаю господина Либби, но на протяжении ряда лет я слышал, что с ним поступили несправедливо. Надеюсь, что полное помилование поможет ему восстановиться после этой очень печальной страницы в жизни", — заявил в этой связи президент Дональд Трамп.

В то же время экс-агент ЦРУ Валери Плейм, из-за раскрытия которой был осужден Либби, выразила недовольство действиями Трампа. По ее словам в интервью MSNBC, администрация Трампа помиловала человека, который совершил преступление против национальной безопасности США.

Консерваторы на протяжении ряда лет критиковали приговор Либби, называя его чрезмерным. При этом демократы, как ожидается, обрушатся на Трампа с критикой из-за помилования Либби.