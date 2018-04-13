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Есть только один способ спасти рыжего «Иванушку»
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Есть только один способ спасти рыжего «Иванушку» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Тусовочная жизнь Андрея Григорьева-Апполонова довела артиста до больничной койки. Как оказалось, ситуация очень серьезная, и есть только один способ спасти его жизнь. Какой — Dni.Ru рассказала известная ясновидящая.
"К сожалению, ничего обнадеживающего я сказать не могу. Он вошел в штопор. Две серьезные жизненные потери дали о себе знать, и сейчас ситуация действительно сложная. Андрей нашел для себя способ облегчить душевные страдания именно в алкоголе, чем за год сильно подкосил свое здоровье. А с учетом того, что и всю предыдущую жизнь он особо заботился о себе, на данный момент его организм в ужасном состоянии", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По словам гадалки, Григорьеву-Апполонову требуется серьезная медицинская и психологическая помощь. "Ни о каком светском образе жизни речи быть не может. В первую очередь все внимание нужно сконцентрировать на здоровье и на ближайшие полтора года вообще забыть о тусовках. Ему нужно вытащить себя из этой ямы и еще пожить. Если он этого не сделает, то карты дают совсем плохой прогноз", — предупредила Абравитова.
"Как бы мы его не любили, сторонняя помощь ничего не даст. Только он сам может спасти себя. Выбор — лечиться или тусить — должен сделать он. Реабилитация предстоит серьезная. Но это единственный способ спасти жизнь артисту", — добавила она.
Напомним, ранее стало известно о том, что Андрей Григорьев-Апполонов срочно госпитализирован. Якобы медики диагностировали у главной звезды "Иванушек International" сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Врачи пояснили, что проблемы с желудком возникли у певца из-за злоупотребления алкоголем.
Супруга музыканта Мария опровергла эту информацию. Она уверяет, что с солистом "Иванушек International" все в порядке.
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