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Гарик Харламов расскажет, как надо зарабатывать
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Гарик Харламов расскажет, как надо зарабатывать 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На этой неделе все говорили только об одном… Речь не о чудесном пенальти Реала в Лиге Чемпионов, а о колебании курса!
И пока вы в панике решаете, скупать ли экстренно валюту или спустить все состояние на новый холодильник, мы хотим вас обрадовать! Уже в эту пятницу в 21:00 на ТНТ резидент Comedy Club Гарик Харламов расскажет, как заработать даже в сложных экономических условиях. Причем абсолютно законно и не сдавая свою квартиру в аренду на время чемпионата мира! Советы Гарика будут полезны всем, поэтому советуем не затягивать с их применением на практике!
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