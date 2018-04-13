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Госдума планирует запретить госзакупки оборудования и ПО из США
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Госдума планирует запретить госзакупки оборудования и ПО из США 

Anti-Malware.ru 6 часов назад
Фото: CNews.ru
Председатель Госдумы Вячеславом Володиным внес законопроект №441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Среди прочего он подразумевает запрет на покупку оборудования и ПО из США.
В качестве ответных мер указывается «запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения», это может затронуть продукты таких производителей, как IBM, Symantec, Cisco.
Полный список, согласно СМИ, выглядит таким образом:
запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;
запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;
запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;
запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;
исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;
запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;
повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.
Судя по всему, ситуация складывается крайне неблагоприятным образом, как для производителей оборудования и программного обеспечения, так и для пользователей этих продуктов. Будем надеяться, что-то поменяется.
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