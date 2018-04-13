Госдума планирует запретить госзакупки оборудования и ПО из США

В качестве ответных мер указывается «запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения», это может затронуть продукты таких производителей, как IBM , Symantec, Cisco

Полный список, согласно СМИ, выглядит таким образом:

запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;

запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России

запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;

исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;

запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;

повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.

Судя по всему, ситуация складывается крайне неблагоприятным образом, как для производителей оборудования и программного обеспечения, так и для пользователей этих продуктов. Будем надеяться, что-то поменяется.