Как в СССР содержали немецких военнопленных

По данных НКВД СССР, за годы войны в плен попало 2,7 млн солдат и офицерских чинов вермахта и еще чуть более 700 тысяч военнослужащих из числа союзников нацистской Германии . В общей сложности их было 3,486 млн Из них 85,1% вернулись на родину (были репатриированы), остальные 14,9% умерли в плену на территории СССР.

Размещение военнопленных

В начале войны в Советском Союзе усиленно возводились лагеря для пленных бойцов вермахта. Они строились под руководством структур спецслужб, в первую очередь, НКВД. Один лагерь для гитлеровцев мог вместить до 4-х тысяч пленных, а всего таких «учреждений» на территории Казахстана Украины , на Дальнем Востоке, в Подмосковье и некоторых других областях СССР было построено свыше трехсот. [ По сравнению с советскими пленными, сотнями тысяч гибнувшими в гитлеровских концлагерях, немцы содержались в достаточно сносных условиях. В день каждому выделялось полбуханки хлеба, картофель, крупа, чай, немного масла и даже рыбы. Особенно изможденным солдатам паек повышали. Советские пленные в застенках Освенцима и других лагерей смерти о таком даже мечтать не смели.

Фашисты, попавшие в плен красноармейцам и содержавшиеся в лагерях, могли даже работать и зарабатывать. Трудились на лесоповале, оружейных заводах, полях и на строительстве дорог. Рядовым платили в месяц 7 советских рублей, старшим офицерским чинам — от 10 до 30-ти рублей. По меркам военного времени это было очень даже неплохо. Пленный имел право положить заработанные деньги в сбербанк.

Как фашисты воспринимали свое положение

Немцы, привыкшие к порядку и подчинению, в большинстве своем были добросовестными работниками. Нередко даже планы перевыполняли. Но иногда встречались и случаи неповиновения, протеста. Самые злостные противники советской власти даже шли на членовредительство: могли отрубить себе пальцы или даже кисть руки, чтобы не работать. Тех, кто не желал подчиняться, отправляли в специальный лагерь в Воркуте

Случались и побеги. В период 1943-1948 годов было зафиксировано свыше 11,4 тысяч побегов. 97% из бежавших были пойманы и возвращены в места заключения. Около 300 гитлеровцев застрелены во время задержания из-за того, что оказали сопротивление. Судьба остальных 3% не известна. Они могли остаться в СССР и скрываться либо добраться до родины.

После войны

18 июня 1946-го Совет министров Советского Союза принял постановление, согласно которому больные военнопленные репатриировались на родину. Еще через год в Москве состоялась встреча американских, британских и советских министров, на которой был решен вопрос репатриации всех остальных гитлеровцев.

Советский Союз не собирался их и дальше держать на своей территории, поэтому все, кроме осужденных военных преступников, подлежали отправке на родину. Это процесс продолжался вплоть до 1950 года. В 1955 году в СССР прибыл с визитом канцлер ФРГ Конрад Аденауэр . Совет министров пришел с ним к общей договоренности, вследствие которой 14 тысяч военных преступников были также репатриированы. [С-BLOCK]

Данные по погибшим военнопленным отличаются у разных сторон. НКВД предоставил документальные свидетельства о том, что погибших на территории СССР пленных нацистов и их союзников было чуть более 518 тысяч. Немецкая сторона утверждает, что количество умерших сильно занижено. По ее данным, их могло быть 1-1,3 млн Особенно много умирали в начале войны из-за сильных морозов, частых случаев мести и самосуда над захватчиками. И все же пленным фашистам жилось в стране, которую они планировали захватить, гораздо лучше, чем советским военнопленным в нацистских лагерях смерти и большинству рабочих, насильно угнанных в Германию.