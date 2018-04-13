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Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи, а не за рубежом
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Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи, а не за рубежом 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты начали проходить Сочи реабилитацию после полетов, ранее они ездили за границу. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Александр Мисуркин.
"Так сложилось, не знаю почему, чаще всего мои коллеги проходили реабилитацию, и я в том числе, после первого полета, за рубежом. Но вот в этот раз своим командирским решением настояли на том, чтоб мы проходили здесь. Мы счастливы и рады, потому что здесь [в Сочи] уровень комфорта и сервиса великолепны. И всем своим коллегам буду рекомендовать приезжать именно сюда набираться сил для дальнейших полетов", — сказал Мисуркин.
Санатории и пансионаты Краснодарского края начнут принимать на медицинскую реабилитацию российских космонавтов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона и ООО «Центр авиакосмической медицины».
"Мы будем готовить варианты предложений санаториев и пансионатов с лечением, где они [космонавты] смогут проходить медицинскую реабилитацию", — сказал министр курортов региона Христофор Константиниди. По его словам, в Сочи космонавты не только будут проходить реабилитацию после полетов. «Для нас интересна и их предполетная подготовка», — считает Константиниди.
Генеральный директор ООО «Центр авиакосмической медицины» Михаил Потапов сказал, что программа рассчитана на «порядка 40 человек действующих космонавтов, плюс членов семей».
Как сообщили в Минкурортов, в высокий сезон в Краснодарском крае работают почти 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением работают по более, чем 500 программам. Богатые ресурсы региона позволяют использовать в этих программах минеральные воды и лечебные грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом.
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