Потребительские расходы в США выросли в марте

EPA/LARRY W. SMITH

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Расходы на товары повседневного спроса и заработная плата в США ускорили рост в марте, показали данные по дебетовым и кредитным картам Bank of America. Теперь такие положительные данные должны быть подтверждены официальными, учитывая довольно слабое начало года для потребительских расходов. Министерство торговли планирует опубликовать данные о розничных продажах в марте 16 апреля. По данным исследовательской записки Bank of America Merrill Lynch, розничные продажи, за исключением автомобилей, ускорились в марте, особенно это касается домашних хозяйств, зарабатывающих менее $50 тыс. в год. Месячный рост с учетом сезонных колебаний на 0,6% был самым сильным с ноября. Как указывалось в то время, отсрочка возврата средств от налогов негативно отразилось на расходах в начале года. В то же время на рост зарплат повлияло и принятие налоговой реформы в США. Заработная плата после уплаты налогов в марте выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в феврале рост составил 5,2%.