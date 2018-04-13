Ещё
Потребительские расходы в США выросли в марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потребительские расходы в США выросли в марте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
EPA/LARRY W. SMITH
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Расходы на товары повседневного спроса и заработная плата в США ускорили рост в марте, показали данные по дебетовым и кредитным картам Bank of America. Теперь такие положительные данные должны быть подтверждены официальными, учитывая довольно слабое начало года для потребительских расходов. Министерство торговли планирует опубликовать данные о розничных продажах в марте 16 апреля. По данным исследовательской записки Bank of America Merrill Lynch, розничные продажи, за исключением автомобилей, ускорились в марте, особенно это касается домашних хозяйств, зарабатывающих менее $50 тыс. в год. Месячный рост с учетом сезонных колебаний на 0,6% был самым сильным с ноября. Как указывалось в то время, отсрочка возврата средств от налогов негативно отразилось на расходах в начале года. В то же время на рост зарплат повлияло и принятие налоговой реформы в США. Заработная плата после уплаты налогов в марте выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в феврале рост составил 5,2%.
Вести.Ru: последние новости
"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро Генсек ООН: в мире вновь идет холодная война
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»926
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ391
Россия отказывается от SWIFT517
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»269
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение