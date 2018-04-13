Крутые автомобили, дома, бассейны: свердловские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах 

Свердловские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год. У многих из них за год значительно улучшилось благосостояние.
Самые большие доходы оказались у депутата от "Единой России" Льва Ковпака — 58 миллионов рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма выросла на 23 миллиона. Кроме этого, у него есть земельные участки, дом, две квартиры. Согласно декларации, автомобиля у политика нет, зато есть гаражный бокс, машиноместо и стоянка в долевой собственности.
На втором месте по доходам — бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько. Судя по декларации, у него есть земельный участок площадью 2171 кв м, дом, квартира и паркинг, хотя машины у него, как и у предыдущего депутата, нет. А доходы Сергея Бидонько составили 19,5 миллионов.
С незначительной разницей отстает заслуженный ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский, в его декларации значится сумма 19,4 миллионов рублей. У депутата есть два дома, земля, появилась квартира. Ездит он на Mercedes S 500, а его супруга — на Lexus LX 570.
Еще у одного депутата от «Единой России», Максима Иванова, доход составил 11,2 миллиона. В списке имущества депутата — только доля в нежилом помещении, а у его супруги — квартира площадью 121 кв м, садовый участок и домик, а также две машины — Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.
Данил Шилков отчитался, что у него в собственности есть земельный участок, жилой дом, доля в квартире. Остальные доли принадлежат его жене и двум детям. Доходы депутата составили 7,8 миллионов рублей, что более, чем на 4 миллиона больше, чем годом раньше. У его супруги доход тоже значительно увеличился: он составил 7,3 миллиона, хотя в 2016 она дохода не имела вообще.
Сергей Чепиков задекларировал доход в 6,9 миллионов, что стало больше на 3 миллиона, чем в 2016 году. Зато из списка имущества пропал BMW 528 xDrive. Кроме того, у него в собственности жилой дом, нежилое помещение площадью 106,6 кв м, квартира в пользовании.
В списке имущества председателя законодательного комитета Госдумы Павла Крашенинникова — земельный участок, жилой дом площадью 483 кв м, и доля в еще одном доме, квартира и доля в еще одной, машиноместо. Автомобиль общий с женой — Lexus RX-350. При этом доход у политика уменьшился по сравнению с предыдущим годом более, чем на миллион и составил 5,3 миллиона рублей.
У депутата Андрея Альшевских доход составил 4,6 миллионов. У его супруги — тоже внушительная сумма, 3,3 миллиона, хотя в предыдущем году, судя по декларации, доходов у нее не было. В списке имущества депутата — земельный участок, дом, баня и бассейн.
В конце этого списка — Дмитрий Ионин. Его доход составил всего 2,5 миллиона рублей, а у его супруги — 68,7 тысяч. Зато у депутата есть квартира и доля в еще одной, а ездит он на Audi Q7.
Кстати, в прошлом месяце мэр Екатеринбурга сдал декларацию о доходах. Евгений Ройзман признался, что ездит на Toyota Camry, которой 10 лет. А в прошлом году самым богатым депутатом городской думы стал Владимир Смирнов с доходом 39,5 миллиона.