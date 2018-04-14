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Президент «Наполи» возмутился отсутствием видеоповторов в Лиге чемпионов
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Президент «Наполи» возмутился отсутствием видеоповторов в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Наполи»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов. Слова функционера приводит Football Italia.
"Я поддерживаю систему видеоповторов и не понимаю, почему она не используется в еврокубках.
Полностью согласен с Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» — "Газета.Ru"). Департамент судейства УЕФА, во главе с Пьерлуиджи Коллиной, вредил итальянским клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как такое возможно.
Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение видеоповторов", — сказал Де Лаурентис.
Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал введение повторов на чемпионате мира — 2018.
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