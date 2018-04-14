Президент «Наполи» возмутился отсутствием видеоповторов в Лиге чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов. Слова функционера приводит Football Italia.

"Я поддерживаю систему видеоповторов и не понимаю, почему она не используется в еврокубках.

Полностью согласен с Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» — "Газета.Ru" ). Департамент судейства УЕФА , во главе с Пьерлуиджи Коллиной, вредил итальянским клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как такое возможно.

Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение видеоповторов", — сказал Де Лаурентис.