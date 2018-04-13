Президент «Наполи»: «Коллина должен уйти с поста главы судейского комитета УЕФА»

«Я боролся за внедрение VAR, и не понимаю, почему система не была внедрена в европейские клубные турниры?

Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Он также навредил нам в предыдущие розыгрыши еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с его профессиональным опытом может упасть, как он.

VAR должен быть доработан и улучшен. Как и все новые технологии, он должен быть справедливым», — приводит слова де Лаурентиса Football Italia.