«Наполи» согласен с критикой «Ювентуса» в адрес Коллины

— Я поддерживаю ВАР, и не понимаю, почему система не используется в еврокубках, — цитирует Football Italia Де Лаурентиса. — Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам в предыдущие годы, выкинув нас из европейских соревнований. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое. Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение ВАР. ВАР должен быть расширен, доработан и улучшен, как и все новые технологии. Для этого нужно провести честную работу.

Президент «Ювентуса»: «Тщеславие Коллины убивает итальянские клубы в еврокубках»