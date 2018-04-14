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«Наполи» согласен с критикой «Ювентуса» в адрес Коллины
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«Наполи» согласен с критикой «Ювентуса» в адрес Коллины 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласен с «Ювентусом», что глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина наносит ущерб итальянским клубам. Глава туринцев Андреа Аньелли после ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1) отметил, что в судейской системе УЕФА необходимы изменения.
— Я поддерживаю ВАР, и не понимаю, почему система не используется в еврокубках, — цитирует Football Italia Де Лаурентиса. — Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам в предыдущие годы, выкинув нас из европейских соревнований. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое. Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение ВАР. ВАР должен быть расширен, доработан и улучшен, как и все новые технологии. Для этого нужно провести честную работу.
Президент «Ювентуса»: «Тщеславие Коллины убивает итальянские клубы в еврокубках»
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