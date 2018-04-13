МОЭК опубликует график летних отключений ГВС в столице после 20 апреля

"Соответствующий план, с датами предполагаемых ограничений по конкретным адресам, мы планируем опубликовать на сайте «МОЭК Онлайн» (online.moek.ru) уже совсем скоро — после 20 апреля", — сказал представитель компании.

Гидравлические испытания, в ходе которых необходимы ограничения горячего водоснабжения для жилого сектора, начнутся только после завершения отопительного периода.

Компания уже начала плановые профилактические работы на тех участках сетей, которые можно выделить в локальные зоны без ограничения потребителей.