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МОЭК опубликует график летних отключений ГВС в столице после 20 апреля
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МОЭК опубликует график летних отключений ГВС в столице после 20 апреля 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" после 20 апреля планирует опубликовать график летних профилактических отключений горячей воды в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Соответствующий план, с датами предполагаемых ограничений по конкретным адресам, мы планируем опубликовать на сайте «МОЭК Онлайн» (online.moek.ru) уже совсем скоро — после 20 апреля", — сказал представитель компании.
Гидравлические испытания, в ходе которых необходимы ограничения горячего водоснабжения для жилого сектора, начнутся только после завершения отопительного периода.
Компания уже начала плановые профилактические работы на тех участках сетей, которые можно выделить в локальные зоны без ограничения потребителей.
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