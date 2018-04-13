Народный календарь. 14 апреля. Марья Пустые щи, поди, еды поищи

В старину к этому моменту у предков наших с едой становилось совсем напряженно. Запасы, сделанные с осени, подходили к концу, а до нового урожая было еще далеко. И день святой Марии Египетской встречали уже практически впроголодь. Правда, это соответствовало и образу жизни Марии — по крайней мере, той жизни, что вела она, обретя веру.

Историю Марии Египетской мы подробно описывали (см. «Стояние Марии Египетской»), но напомним вкратце: Мария, известная грешница, раскаялась и отмаливала свои грехи долгие-долгие годы, и большую часть жизни провела в пустыне, в уединении. Мария на Руси считалась покровительницей всех, кто решил встать на путь веры и очищения, а особо благоволила она к женщинам — тем, которые искренней молитвой и примерным послушанием решил избыть свои грехи. Более того: она не только помогала им, но и всем молящимся давала защиту от сглаза и злых слов.

На Марию Египетскую, как правило, пробивалась на пригорках, нагретых солнцем, первая зелень, ее-то и бросали в щи, что с каждым днем становились все менее густыми. Над апрельскими щами предки наши шутили — мол, «хороши щи, хоть портянки полощи». Или констатировали: «Поел щей Филипп, и живот к спине прилип». Оттого-то и «прицепилось» к Марии отчасти обидно прозвище «Пустые щи». Теперь в горшки со щами бросали все, что хоть как-то могло создать иллюзию сытости: первую крапиву и первый щавель, листочки лебеды («Посею лебеду на берегу»), «заячью капусту». Апрельские щи долгие века были своего рода символом иллюзий и самообмана.

На Марию толковали и погодные приметы: началось половодье к этому дню, будут луга «жирными», зелеными, сошел лед на реке — легким будет год, не хочет сходить — тяжелым. А вот наших современников, что готовы до последнего выходить на неверный лед и рыбачить, предки точно не поняли бы: всем было известно, что апрельский ледок — что горький медок, то есть так же ненадежен и странен, как если бы мед был горьким.

Именины в этот день отмечают Ефим и Иван, Макар и Сергей, и, конечно же, Мария.

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