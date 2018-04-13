Хвоя высшего сорта. Зачем в воронежских лесничествах сушат шишки

В планах на весну — вернуть сгоревшие в 2010 году леса. У воронежских лесничеств в планах на весну осуществить то, к чему шли долгие 8 лет, — воссоздать сгоревшие в пожарах 2010 года насаждения. На данный момент восстановлено чуть больше 80% лесов. Засаживают, как правило, традиционными культурами, — дубами, берёзами и соснами. Хвойные семена уже начали готовить к посадке. Как это происходит — в сюжете «Вести-Воронеж». Шишкосушитель Сашка сушит шишки на шишкосушке по шведской технологии — в печке томятся минимум полдня. За это время чешуйки раскрываются, попутно испаряется лишняя влага. Дальше шишки отправляются в сетчатый барабан.

— При прокручивании барабана из шишки сосны вылетают семена — крылатки. Подача воды способствует налипанию отбитых от семян крылаток к барабану. Высушиватель отбивает от семечек крылатки, — рассказал замдиректора Новоусманского филиала воронежского лесопожарного центра Александр Товарков.

Семена хвои получились высшего сорта — в меру высушенные, блестящие, одинакового размера. Это гарантия хорошей и равномерной всхожести. Отбирают и очищают на специальной установке. Сначала вручную засыпают в воронку, где они проходят очистку. Дальше попадают на решётки машины. Потоком воздуха лёгкий мусор собирается в фильтр, а семена по размеру распределяются по контейнерам.

Ежегодно в рамках госзаказа здесь заготавливают более 7 т семян, выращивают более миллиона сеянцев. Через полтора-два года они будут готовы к высадке в открытый грунт. Есть такое поверье — сосны лучше сажать до цветения берёзы — приживаемость тогда будет лучше. Так что у экологов есть максимум две недели на то, чтобы высадить более 2 тыс. гектаров леса.