Ещё
Хвоя высшего сорта. Зачем в воронежских лесничествах сушат шишки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хвоя высшего сорта. Зачем в воронежских лесничествах сушат шишки 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В планах на весну — вернуть сгоревшие в 2010 году леса. У воронежских лесничеств в планах на весну осуществить то, к чему шли долгие 8 лет, — воссоздать сгоревшие в пожарах 2010 года насаждения. На данный момент восстановлено чуть больше 80% лесов. Засаживают, как правило, традиционными культурами, — дубами, берёзами и соснами. Хвойные семена уже начали готовить к посадке. Как это происходит — в сюжете «Вести-Воронеж». Шишкосушитель Сашка сушит шишки на шишкосушке по шведской технологии — в печке томятся минимум полдня. За это время чешуйки раскрываются, попутно испаряется лишняя влага. Дальше шишки отправляются в сетчатый барабан.
— При прокручивании барабана из шишки сосны вылетают семена — крылатки. Подача воды способствует налипанию отбитых от семян крылаток к барабану. Высушиватель отбивает от семечек крылатки, — рассказал замдиректора Новоусманского филиала воронежского лесопожарного центра Александр Товарков.
Семена хвои получились высшего сорта — в меру высушенные, блестящие, одинакового размера. Это гарантия хорошей и равномерной всхожести. Отбирают и очищают на специальной установке. Сначала вручную засыпают в воронку, где они проходят очистку. Дальше попадают на решётки машины. Потоком воздуха лёгкий мусор собирается в фильтр, а семена по размеру распределяются по контейнерам.
Ежегодно в рамках госзаказа здесь заготавливают более 7 т семян, выращивают более миллиона сеянцев. Через полтора-два года они будут готовы к высадке в открытый грунт. Есть такое поверье — сосны лучше сажать до цветения берёзы — приживаемость тогда будет лучше. Так что у экологов есть максимум две недели на то, чтобы высадить более 2 тыс. гектаров леса.
— Сезон в этом году достаточно рискованный. Возможно, не получится всё посадить в весенний период, но мы будем на это все силы затрачивать. Но в этот год мы обязаны посадить все те объёмы, которые мы не восстановили за прошедшие семь лет, — отметил директор Новоусманского филиала воронежского лесопожарного центра Владимир Малышев. Воронежскую область экологи вообще называют зоной рискованного земледелия — из-за резких перепадов температур. Так что, говорят, уже готовы к тому, что придется примерно 20% от всех посадок в следующем году пересевать заново. Надежда Абросимова, Константин Кохаров
Вести Воронеж: последние новости
Спасший лётчиков упавшего Як житель Воронежской области: «Ветром их тянуло в сторону реки» Депутат облдумы Григорий Чуйко продал «Воронежсельмаш» Глава Боброва: «Будем искать пути возмещения ущерба пострадавшим от паводка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»361
Россия отказывается от SWIFT419
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ96
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»570
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение